第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で３年連続９度目の優勝を狙う青学大は１１日、東京・渋谷区の青山キャンパスで壮行会を行い、主将でエース黒田朝日（４年）らが大一番に向けた抱負と希望区間を表明した。２年連続で８区で区間賞を獲得している塩出翔太（４年）は、今年２月に悪性リンパ腫のため、亡くなったチームメートの皆渡星七（みなわたり・せな）さん（当時３年）への思いを明かした。

今大会に向けて原監督は「輝け大作戦」を発令。各選手は、それぞれ自身が「輝く」区間を語った。

各選手の主なコメントは以下の通り。

黒田朝日（４年）「最後の箱根駅伝はこの４年間のすべてを出し切って勝って終わりたい。希望区間は２区です」

荒巻朋熈（４年）「希望区間は１区です。朝日に頼るのではなく、チーム全員で勝ちたい」

宇田川瞬矢（４年）「往路で４年生らしい走りをしたい。輝けるように頑張ります」

佐藤有一（４年）「希望区間は６区です。練習の強さは誰にも負けません」

塩出翔太（４年）「優勝して皆渡星七にいい報告をしたい。希望区間は、４区、５区、８区です」

鳥井健太（３年）「希望区間は５区です。前回はメンバーに入れずに悔しかったので、その悔しさの全てをぶつけたい。４年生の先輩に笑顔で終わってほしい」

中村海斗（３年）「初めてエントリーメンバーに入りました。今まで悔しさを忘れずに取り組んできました。１０区間、どこでも行けます。区間賞の走りをしたい」

平松享祐（３年）「１年生の時も区間エントリーされましたが、当日変更で補欠に回りました。その時、同じく当日変更で補欠に回った皆渡星七さんと『来年は絶対に一緒に走りましょう』と誓いました。でも、前回も僕は当日変更でした。今度こそ、走って、皆渡さんに報告したい。希望区間は９区です」

遠藤大成（２年）「希望区間は６区です。前回は１７番目で登録メンバーから外れました。前回の悔しさをぶつけたいです」

小河原陽琉（２年）「前回は１０区で区間賞を獲得することができました。今回は主要区間で好走して、優勝報告会で皆さんと喜び合いたいです。希望区間は５区です」

佐藤愛斗（２年）「前回は１０区から当日変更で走れませんでした。今年は『オレが勝たせる』という気持ちでやってきました。希望区間は１０区です」

石川浩輝（１年）「僕は４年生が大好きで、４年生がつくったチームが大好きです。４年生のために、任せられた区間で区間賞を取りたいです」

上野山拳士朗（１年）「希望区間は５区です。チーム目標の３連覇のために、１年らしい積極的な走りをしたい」

※飯田翔大（２年）、折田壮太（２年）、松田祐真（１年）は授業の関係で欠席。