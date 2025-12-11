お笑いコンビ空気階段の水川かたまり（35）が10日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。女優石田ゆり子（56）が撮影現場に差し入れをした際のエピソードについて語った。

この日の番組には、水川のほか、演出家、映画監督の堤幸彦氏（70）や、お笑いトリオ「3時のヒロイン」福田麻貴（37）が出演。ドラマの撮影現場の様子などについて語った。

撮影現場について、福田が「よく差し入れで、誰々さんからいただいた何々です、みたいなのが書いてあるんですけど、ある日、栄養ドリンクが置いてあって、上に『たまたま散歩していた松村邦洋さんからの差し入れです』って」と振り返った。

松村は、たまたま近くを散歩していて撮影に気付き、作品とは無関係ながら差し入れをしたそうで、福田は「優し過ぎて、栄養ドリンクを『これ、どうぞ』って差し入れしてくれた。朝6時ぐらいでした」と話した。

ここから差し入れの話題となり、水川は「ドラマで石田ゆり子さんとご一緒して。ドラマとか映画の時って、撮影の途中でスタッフさんが『石田さんより差し入れをいただきました！』みたいな呼びかけがあって、わーっ（と喜ぶ）、みたいなのあるじゃないですか。その時に、石田さんがすごいおいしそうなレモンケーキを差し入れしてくださった」と明かした。

「スタッフさんが、『石田ゆり子さんより、レモンケーキの差し入れいただきました！』って言われて。石田さんが謙遜を…たぶんされたと思うんですけど、『あっ、もうめっちゃマズいんで。めっちゃマズいんで！』って。めちゃくちゃキュートでしたね」と回顧。

これには、かまいたち濱家隆一（42）が「謙遜の方向を間違えた。『安いものなんで』とかじゃなくて？ 『じゃあ差し入れするなよ』ってなっちゃう」とツッコミを入れ、水川は「めっちゃおいしかったです」と笑っていた。