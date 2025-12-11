単身赴任先で「N-BOX」を“残クレ”で乗りたい！ 友人には「銀行で6年ローンのほうが得」と言われましたが“3年しか乗らない”ので、長期ローンは不安です…本当にメリットはあるのでしょうか？

今回の検証条件は「借入200万円・3年使用・売却107万円」

前提条件は、N-BOXカスタムを200万円借入で購入し、3年間使用するケースです。

ホンダの公式HPでシミュレーションしたところ、残クレの場合は金利4.9％で月々3万3100円、3年後の残価は106万7400円となりました（記事執筆時点）。なお、残クレの金利はキャンペーンなどで変動することがありますので、メーカーサイトで確認したり販売店に問い合わせしたりしましょう。

銀行ローンの条件は借入先によって変わりますが、金利2.0％で想定します。返済期間は3年・5年・6年の3パターンです。また、3年後の売却価格は現状では読めませんが、中古車サイトの販売状況よりは厳しめに107万円と設定しました。



銀行ローン3・5・6年の「毎月（支払額）」と「総額」はこうなります

今回の条件で銀行ローン（金利2.0％・借入200万円）を組んだ場合、以下のとおりになります。



・3年ローンなら「毎月 約5万7300円、総額 約206万円」

・5年ローンなら「毎月 約3万5050円、総額 約210万円」

・6年ローンなら「毎月 約2万9450円、総額 約212万円」



返済期間が長くなるほど月々の負担は軽くなりますが、その分、完済までに支払う総額（金利負担）は少しずつ増えていきます。

一方、残クレ3年は「毎月 3万3100円、総額 約119万円」の支払いで、3年後は条件を満たせば車を返却して終了となります。月々の支払額だけを見ると、5年ローンや6年ローンと近く、「やはり残クレのほうが楽そう」と感じる人も多いかもしれません。



残クレ3年の実質負担は約119万円

残クレの場合、月々3万3100円を36回支払うため、3年間の支払総額は119万1600円になります。3年後は車を返却すれば清算終了となり、売却によるお金の戻りはありません。

月々の負担は軽い一方で、「支払ったお金がそのまま消えていく構造」になっている点が特徴です。



銀行ローンは「売却」を組み合わせると実質負担が大きく変わる

ここで重要になるのが「3年後にいくら戻ってくるか」という視点です。今回のように、3年後に107万円で売却できたと仮定すると、実質負担は次のように変わります。



・銀行3年ローンの実質負担は約99万円

・銀行5年ローンの実質負担は約101万円

・銀行6年ローンの実質負担は約101万円



残クレ3年の実質負担（約119万円）よりも、いずれの銀行ローンも約20万円、負担が軽くなる計算になります。



残クレとの差は最大で約20万円

今回の条件で整理すると、実質負担額は、残クレ3年は約119万円、銀行ローンは100万円前後に収まります。最も安い銀行3年ローンとの差は約20万円、月々の支払いが最も軽い銀行6年ローンと比べても約18万円の差が出ました。

「月々の支払いが楽だから残クレ」という選び方をすると、3年後に20万円近い差がつく可能性があるという計算になります。



「6年ローンは不安」という心理と現実のギャップは？

「3年しか乗らないのに6年ローンは不安」と感じる人は多いと思いますが、実際には6年間乗り続けなければならないわけではありません。

途中で売却し、その売却代金で残債を精算すれば、その時点でローンは終了します。銀行ローンは繰上返済手数料がかからない商品も多く、柔軟にやめられる点もメリットです。



まとめ

残クレは月々の支払いが抑えられる分、気軽に見えますが、金利が高めで売却益も得られない仕組みです。一方、銀行ローンは金利が低く、3年後に車を売却することで実質の負担を大きく圧縮できます。

今回のN-BOXカスタムのシミュレーションでは、残クレよりも銀行ローンの方が3年トータルで約20万円安くなる結果となりました。「3年だけ乗るから残クレ」と決めつけず、3年後にトータルでいくら負担しているのかという視点で、冷静に比較することが大切です。

執筆者 : 宇野源一

AFP