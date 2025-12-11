TWICE・ダヒョン、映画授賞式で女優新人賞の栄誉　共演者うならせた“没入感”、演技の世界でさらなる飛躍へ

TWICEのダヒョンが女優として着実にキャリアを築き上げている。今月にドラマデビューを控えるなか、韓国の映画授賞式で新人賞の栄誉に輝いた。

【写真】ダヒョン、“美背中”丸見せの麗しドレス姿

ダヒョンは12月10日、ソウル龍山区（ヨンサング）のソウルドラゴンシティで行われた「2025 ソウル国際映画大賞」授賞式で「女優新人賞」を受賞した。

「ソウル国際映画大賞」は韓国映画俳優協会の主催で、2012年に「大韓民国トップスター賞」としてスタートし、昨年から現在の名称で開催されている。

今年の授賞式では、2024年8月から2025年11月までに公開された映画や、OTTプラットフォームを通じて放映された作品を対象に、公正で厳格な審査を経て選ばれた監督と俳優を表彰した。韓国の首都ソウルを代表する映画授賞式として、名実ともに1年間を総決算する映画人たちの祝祭となっている。

（写真提供＝OSEN）「ソウル国際映画大賞」のレッドカーペットに登場したダヒョン

この授賞式で「女優新人賞」の栄誉に輝いたダヒョン。過去にはチョン・ヨビン（『ヴィンチェンツォ』『いつかの君に』『ハルビン』など）やパク・ジフ（『コンクリート・ユートピア』『今、私たちの学校は…』『シスターズ』など）といった、今をときめく女優が同授賞式の新人賞を受賞してきた。

昨年のソウル国際映画大賞ではイ・ジュミョン（『二十五、二十一』『マイ・ユース』など）が女優新人賞に選ばれており、ダヒョンもその系譜に名を連ねることになった。

共演者も絶賛する“女優ダヒョン”

「いつも私のそばで熱烈に応援してくださったONCEに、一番最初にこの感謝の気持ちを伝えたかったです。いつもありがとうございます。愛しています、ONCE♡」

SNSでの受賞報告に際し、ONCE（TWICEのファンネーム）に誠実な感謝の思いをそう伝えたダヒョン。昨年から本格的な演技活動をスタートし、すでに『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』（以下、『僕ソナ』）、『全力疾走』（原題／日本未上映）の映画2作品に出演した。

昨年10月に行われた釜山国際映画祭では、「marie claire アジア・スター・アウォーズ」において「ライジングスター賞」を受賞するなど、業界でも高い注目を集めてきた。

（写真＝WYSIWYG STUDIOS）『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』ポスター

共演者からもダヒョンの演技を評価する声は多い。実際、『僕ソナ』で共演した俳優ジニョンは、作品の日本公開に際して行われたインタビューで、「正直、自分からアドバイスするようなことはなかったです。準備もしっかりしていましたし、本当に演技に一生懸命な方だったので、むしろ自分の方が学ぶことが多かったです」と彼女を絶賛。さらには撮影中の印象的なエピソードとして、こんなことも語っていた。

「作中でダヒョンさんが涙を流すシーンがあるのですが、そのシーンの撮影が終わった後も込み上げる感情を抑えきれず、カット後も泣き続けていました。その姿を見て、本当にそのシーン、その瞬間に深く没入していたんだなと感じました」

そんなダヒョンの次回作は、来る12月19日より韓国ケーブルチャンネルJTBCで放送され、日本でもU-NEXTを通じて配信予定のドラマ『ラブ ミー』だ。

同作は、ヨセフィン・ボルネブッシュが手がけたスウェーデンの同名オリジナルシリーズを原作とした作品で、ごく普通の家族がさまざまな形の愛情を通して一歩ずつ前進していく姿を映し出す、心温まるヒューマンラブストーリーを描く。

本作がドラマ初出演となるダヒョンは、作中で小説家を夢見る出版社の編集者チ・ヘオン役を演じる。幼稚園時代からの幼馴染であるソ・ジュンソ（演者イ・シウ）との“友情と愛の間”や、青春が少しずつ成熟していく過程を繊細に表現する。

（写真提供＝OSEN）ダヒョン

TWICEのメンバーとして現在も高い人気を博しつつ、女優としても着実に存在感を高めているダヒョン。今回の新人賞受賞を皮切りに、演技の舞台でもさらなる活躍を見せてくれることを期待したい。

（文＝姜亨起／ピッチコミュニケーションズ）

◇ダヒョン プロフィール

1998年5月28日生まれ。本名キム・ダヒョン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビュー。色白で可愛いビジュアルの持ち主で、グループ内ではリードラッパーを担当している。バラエティ番組で存在感を発揮することが多く、親しみやすい魅力で多くのファンを魅了している。2025年2月21日に韓国で公開の映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』で、TWICEメンバー初の女優デビューを果たした。