【最大3,550円お得な福袋】たい焼･団子の引換えカードと限定オリジナルグッズ入り【米乃家】
団子･たい焼き･たこ焼きなどのテイクアウト専門店『米乃家』は、2026年の新春に向け、たい焼や団子の引換えカードと限定オリジナルグッズが入った「米乃家福袋2026」(全3種)を、計5,000個限定で発売する。
なお、引換えカードの使用期間は2026年1月1日〜2026年6月30日まで。福袋購入店舗でのみ利用可能。【「米乃家福袋2026」全3種】
･たい焼 福袋(3,000円)
･たい焼 福袋(5,000円)
･団子 福袋(3,000円/一部店舗のみ）
【予約受付期間】
2025年12月25日まで
【予約引換え期間】
2025年12月26日〜2026年1月7日
【店頭販売開始】
2025年12月26日〜
※在庫がなくなり次第終了。
米乃家◆たい焼 福袋(3,000円)
【販売価格】
3,000円(税込)
【内容】
･たい焼 25枚引換えカード(あずき･カスタード)
･およねちゃんキーホルダー2026イヤーモデル×1
総額4,750円相当のため、1,750円お得に購入できる。
たい焼 福袋(3,000円)◆たい焼 福袋(5,000円)
【販売価格】
5,000円(税込)
【内容】
･たい焼 45枚引換えカード(あずき･カスタード)
･およねちゃんキーホルダー2026イヤーモデル×1
総額8,550円相当のため、3,550円お得に購入できる。
たい焼 福袋(5,000円)◆団子 福袋(3,000円/一部店舗のみ）
【販売価格】
3,000円(税込)
【内容】
･団子35本引換えカード(みたらし･醤油)
･およねちゃんキーホルダー2026イヤーモデル×1
総額4,200円相当のため、1,200円お得に購入できる。
団子 福袋(3,000円)