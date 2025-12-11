【最大3,550円お得な福袋】たい焼･団子の引換えカードと限定オリジナルグッズ入り【米乃家】

団子･たい焼き･たこ焼きなどのテイクアウト専門店『米乃家』は、2026年の新春に向け、たい焼や団子の引換えカードと限定オリジナルグッズが入った「米乃家福袋2026」(全3種)を、計5,000個限定で発売する。

なお、引換えカードの使用期間は2026年1月1日〜2026年6月30日まで。福袋購入店舗でのみ利用可能。

【「米乃家福袋2026」全3種】

･たい焼 福袋(3,000円)

･たい焼 福袋(5,000円)

･団子 福袋(3,000円/一部店舗のみ）

【予約受付期間】

2025年12月25日まで

【予約引換え期間】

2025年12月26日〜2026年1月7日

【店頭販売開始】

2025年12月26日〜

※在庫がなくなり次第終了。

米乃家

◆たい焼 福袋(3,000円)

【販売価格】

3,000円(税込)

【内容】

･たい焼 25枚引換えカード(あずき･カスタード)

･およねちゃんキーホルダー2026イヤーモデル×1

総額4,750円相当のため、1,750円お得に購入できる。

たい焼 福袋(3,000円)

◆たい焼 福袋(5,000円)

【販売価格】

5,000円(税込)

【内容】

･たい焼 45枚引換えカード(あずき･カスタード)

･およねちゃんキーホルダー2026イヤーモデル×1

総額8,550円相当のため、3,550円お得に購入できる。

たい焼 福袋(5,000円)

◆団子 福袋(3,000円/一部店舗のみ）

【販売価格】

3,000円(税込)

【内容】

･団子35本引換えカード(みたらし･醤油)

･およねちゃんキーホルダー2026イヤーモデル×1

総額4,200円相当のため、1,200円お得に購入できる。

団子 福袋(3,000円)

