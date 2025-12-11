¤Þ¤µ¤Ë¡Èº£Ç¯ºÇ¹â¤Î¿·¿Í¡É¡ªCORTIS¡¢Apple Music¡¦Spotify¤ÎÇ¯Ëö¥Á¥ã¡¼¥È¤ËÆ²¡¹¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡Èº£Ç¯ºÇ¹â¤Î¿·¿Í¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×CORTIS¡Ê¥³¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ë¤¬¡¢³¤³°¤ÎÍÎÏ¤ÊÇ¯Ëö¥Á¥ã¡¼¥È¤ËÂ³¡¹¤È¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCORTIS¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ËÊÑ¿È?!
CORTIS¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¤¥ó¥È¥í¶Ê¡ØGO!¡Ù¤Ï¡¢ºÇ¶áApple Music¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖBest Songs of 2025¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥Á¥ã¡¼¥È¤Ï¡¢º£Ç¯À¤³¦¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤«¤éºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿100¶Ê¤ò¸·Áª¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤À¡£
º£²ó¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤ä¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢K-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏCORTIS¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿Apple Music¤Ï¡¢º£Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÎÆ°¸þ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ØGO!¡Ù¤ò¡Ö¿ÍÀ¸¤Î´î¤Ó¤ÈÀ®²Ì¤ò²Î¤¦¶Ê¡×¤ÎÂåÉ½Îã¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¡¢¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ØGO!¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹Spotify¤¬Áª¤Ö¡Ö2025 Best K-Pop¡×¤Ç¤â10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Spotify¸ø¼°¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡ÖK-Pop ON!¡×¤È¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤ÎÁªÄê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿·¿Í¤ÎÃæ¤ÇÆ±¥Á¥ã¡¼¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿¤Î¤ÏCORTIS¤À¤±¤À¡£
³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¤¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Î²»³Ú»ï¡ØNME¡Ù¤Ï¡ØGO!¡Ù¤ò¡Ö2025Ç¯¥Ù¥¹¥ÈK-POP 25Áª¡×¤Î25°Ì¤ËÁª¤Ó¡¢¡ÖCORTIS¤Ï¤³¤Î¶Ê¤ÇÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼«¿®¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢CORTIS¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCOLOR OUTSIDE THE LINES¡Ù¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎCircle¥Á¥ã¡¼¥ÈºÇ¿·½µ´©¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§11·î23¡Á29Æü¡Ë¤ÇÎßÀÑÈÎÇäËç¿ô119ËüËç¤òÆÍÇË¡£Spotify¤Ç¤âÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬2²¯²ó¡Ê11·î27ÆüÉÕ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿À®²Ì¤ò¼õ¤±¡¢CORTIS¤Ï¡Ö2025 MAMA AWARDS¡×¤Ç¡ÖBest New Artist¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö2025 AAA¡×¤Ç¤Ï¡ÖAAA Rookie of the Year¡×¤È¡ÖAAA Best Performance¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
