【安楽亭】693円からの焼肉ランチ『超シンプルランチ』新登場、「ファミリーカルビ」「豚肩ロース」など5種

焼肉チェーン「安楽亭」は12月9日から、全国の店舗で『超シンプルランチ』シリーズの提供を始めた。

『超シンプルランチ』は、肉とごはん、わかめスープ、ミニサラダ(またはキムチ)をセットにした新たな焼肉ランチ。「ジューシー鶏ももランチ」693円、「ファミリーカルビランチ」1,078円(各税込)など、5種類を取りそろえる。わかめスープはおかわり無料。ごはんのおかわり、ドリンクは別途料金となる。

〈『超シンプルランチ』ラインナップ(価格はすべて税込)〉

〈1〉ジューシー鶏ももランチ 80g(693円)

〈2〉ぷりぷりトントロランチ 80g(814円)

〈3〉豚肩ロースランチ 80g(913円)

〈4〉豚カルビランチ 80g(968円)

〈5〉ファミリーカルビランチ 80g(1,078円)

安楽亭では、『セレクトランチ』『ザ･定番ランチ』『ヘルシーランチ』『スペシャルランチ』『焼かないランチ』など、さまざまなランチメニューを販売している。

新登場の『超シンプルランチ』は、“ちょうどいい量”と“毎日でも行きやすい価格帯”にこだわったという。提供メニューを必要なものだけに絞り、価格を抑えている。