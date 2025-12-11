【HG ヒュッケバイン（PTX-08R）】 12月20日 発売予定 価格：4,950円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG ヒュッケバイン（PTX-08R）」の新規画像を公開した。発売は12月20日を予定しており、価格は4,950円。

本製品は、ゲーム「スーパーロボット大戦OG」シリーズより、パーソナルトルーパー「ヒュッケバイン」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。

今回「バンダイ ホビーサイト」に掲載されている商品ページが更新され、機体の全貌や、武装の「ブラックホール・キャノン」「ロシュセイバー」「リープ・スラッシャー」を使用している様子も確認できる。

(C)SRWOG PROJECT