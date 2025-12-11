「スーパーロボット大戦OG」よりプラモデル「HG ヒュッケバイン（PTX-08R）」の新規画像が公開！ 12月20日発売予定
【HG ヒュッケバイン（PTX-08R）】 12月20日 発売予定 価格：4,950円
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG ヒュッケバイン（PTX-08R）」の新規画像を公開した。発売は12月20日を予定しており、価格は4,950円。
本製品は、ゲーム「スーパーロボット大戦OG」シリーズより、パーソナルトルーパー「ヒュッケバイン」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。
今回「バンダイ ホビーサイト」に掲載されている商品ページが更新され、機体の全貌や、武装の「ブラックホール・キャノン」「ロシュセイバー」「リープ・スラッシャー」を使用している様子も確認できる。
＼新規画像公開／- BANDAI SPIRITS ホビー事業部 (@HobbySite) December 11, 2025
「HG ヒュッケバイン(PTX-08R)」の新規画像を商品ページにて追加公開！
第4次スパロボで登場した最初の「ヒュッケバイン」を忠実に再現！
詳細はこちら
⇒https://t.co/qTdiXYq1Rk
2025年12月20日 (土)発売予定#プラモデル #ヒュッケバイン pic.twitter.com/7rhK6uBn49
(C)SRWOG PROJECT