熊本県の保育園で女児に性的な行為をしたとして、当時この園に勤務していた団体職員・林信彦容疑者（53）が逮捕された。

【写真】「性的な欲求を抑えられなかった」6年前に事件が起きたとされる保育園

事件の発覚は昨年の4月。女児が自身の親に被害を訴え、熊本県警に届け出があったことから、捜査が進められていたという。地元紙記者が話す。

「男には強制性交等の疑いがかけられている。県警が聞き込みなどを行なった結果、容疑がかたまり12月9日に逮捕に至った。調べに対し林容疑者は容疑を認めており、『性的欲求を我慢できなかった』旨の供述をしている。

捜査関係者は男が2019年夏頃、園内の人けがない場所に女児を呼び出して犯行に及んだとみられています。警察は同様の犯行に及んだ可能性も視野に、調べを進めています」

あまりに卑劣な犯行──この男は何者なのか。

「容疑者は過去に熊本県にあった、保育士養成を目的とした県立専修学校の出身。この学校は1992年から男子学生を受け入れており、林容疑者は20代前半にこの学校で勉強していたそうです」（同前）

男は少なくとも20年以上、保育に携わる"ベテラン"だった。1995年に発刊された当時の地元紙には、学生時代の容疑者を含め、4人の"保育士のたまご"がインタビューに答える記事が掲載されていた。

「バレンタインに電話番号付きのチョコレートをもらった」

この記事によれば、当時容疑者は23歳。保育士を目指す動機については〈大学時代にやった保育園のアルバイトがきっかけで再入学〉と書かれている。大学で学んでいたが、わざわざ専修学校に入り直してまで保育士を目指したというわけだ。

当時、男性の保育士は珍しかったようで、〈男子学生は女子学生の10分の1〉ほどだった。記事を見る限り、真っ当な理由から保育士を目指しているようにもうかがえるが、一方でこんな発言もしている。

「バレンタインに電話番号付きのチョコレートをもらった」（林）

記事の中では書き手が〈キミたち、「アブナイ趣味」なんじゃないの？〉と綴っている。すでにこの頃から女児に興味が芽生えていたのか、単にインタビューのリップサービスだったのかはわからない。しかし男の"私欲"が垣間見えるかのような発言だ。

それからおよそ24年後、林容疑者が性犯罪に手を染めた保育園は、男の自宅から車で10分ほどの距離だ。

この保育園に取材を試みたところ、容疑者が園に在籍していた事実は認めつつ、

「情報確認中で、うちの方にもあまり情報が入ってきていない。詳細がわからない状況なので、そのことについてはお答えを控えさせていただきます」

とのことだった。

今後の捜査が注視される。