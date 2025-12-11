１１日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２２．３８ポイント（０．０９％）高の２５５６３．１６ポイントと小幅に続伸する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は１１．８３ポイント（０．１３％）安の８９４２．８６ポイントと反落した。売買代金は９５３億５５４０万香港ドルとなっている（１０日前場は９５７億４３３０万香港ドル）。

米金融緩和が好感される流れ。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１０日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、予想通り０．２５％の追加利下げを決定した。さらにＦＲＢは、流動性を高めるため、短期国債を購入する方針も示している。金融政策で米国に追随する香港でも、政策金利である基準金利が４．２５→４．００％に引き下げられた。利下げは１０月に続き今年３回目で、２０２２年１０月以来の水準まで低下している。

ただ、上値は重い。中国経済動向を見極めたいとするスタンスが積極的な売買を手控えさせている。中国では週明け１５日に１１月の小売売上高や鉱工業生産など、金融統計も１５日までに発表される予定。これまでに報告された月次経済統計では、内需の弱さを示唆する内容が多かった。ハンセン指数も安く推移する場面がみられている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中枢神経疾患・がん治療薬主力の翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が２．３％高、金融大手グループのＨＳＢＣ（５／ＨＫ）と創薬支援の無錫薬明康徳新薬開発（２３５９／ＨＫ）がそろって２．０％高と上げが目立った。

セクター別では、香港不動産が高い。恒基兆業地産（１２／ＨＫ）が２．０％、信和置業（８３／ＨＫ）が１．５％、九龍倉置業地産投資（１９９７／ＨＫ）と領展房地産投資信託基金（８２３／ＨＫ）がそろって１．１％ずつ上昇した。

空運セクターもしっかり。中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が１．８％高、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が１．４％高、中国東方航空（６７０／ＨＫ）と国泰航空（２９３／ＨＫ）がそろって１．１％高で引けた。

半面、中国の不動産セクターは安い。雅居楽集団ＨＤ（３３８３／ＨＫ）が６．１％、世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が３．７％、遠洋集団ＨＤ（３３７７／ＨＫ）と中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）がそろって１．８％ずつ下落した。国際通貨基金（ＩＭＦ）は１０日に発表したリポートで、不動産危機を解決するには、今後３年間で対ＧＤＰ比５％に相当する資金を投入する必要があると指摘。２５年ＧＤＰを基に計算すると、必要な金額は今後３年間で約７兆人民元（約１５４兆円）に上るという。ハードルの高さが投資家の失望を呼んだ。

本土マーケットは３日続落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．４６％安の３８８２．７２ポイントで前場の取引を終了した。不動産が安い。ハイテク、消費関連、自動車、金融、資源・素材なども売られた。半面、医薬や軍需産業は買われている。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）