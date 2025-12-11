GUILTY’Sからドバイチョコ旋風！話題のエンジェルヘアーがビッグクッキーに

世界のSNSで今注目を集めている「エンジェルヘアーチョコ」が、日本でもついに楽しめるように♡全国にベーカリー&パティスリーを展開するオールハーツ・カンパニーのビッグソフトクッキー専門店「GUILTY’S」から、直径13㎝の迫力たっぷりな期間限定フレーバー『エンジェルヘアーチョコクッキー』が登場します。新食感は、まさにトレンドのど真ん中。

世界でバズる“ふさふさ食感”を日本で体験



SNSで人気急上昇中の「エンジェルヘアーチョコ」は、ふさふさした繊細な見た目が特徴のトルコ綿菓子“ピシュマニエ”が話題の中心。

アジアでは入手困難な本場トルコ産を探し出し、日本でも気軽に楽しめるよう「GUILTY’S」が独自開発を行いました。

割った瞬間にふわっと飛び出すピシュマニエの軽い口ほどけと、ローストしたカダイフ、ピスタチオソースが重なる贅沢設計は唯一無二。

直径13㎝のビッグサイズながら、繊細な甘さがすっと溶ける新感覚スイーツです。

八ッ橋×ゴディバの新作抹茶ショコラ！京都みやげに最適な贅沢スイーツをチェック

“ドバイチョコ”×3食感のハイブリッド仕立て



今回のフレーバーのポイントは、トレンドスイーツとして人気の“ドバイチョコ”との掛け合わせ。

ピシュマニエのふんわり溶ける口当たりに、ドバイチョコ特有のバリッザクッとした歯ごたえ、さらにしっとりほろほろのクッキー生地が加わり、3つの食感が一度に楽しめます。

1枚1,100キロカロリー超えの贅沢仕様で、まさに“ギルティー”な至福のご褒美♡価格は1,500円（税込）。

販売期間は2026年1月10日（土）～4月30日（木）、店舗とオンラインストア「オールハーツモール」で購入できます。

近くに店舗がなくても楽しめる限定セット



「GUILTY’S」の店舗が近くにない方のために、オンライン限定セットも発売。『エンジェルヘアーチョコクッキー』1枚入りを冷凍便でお届けします。

店舗と同じく価格は1,500円（税込）で、なくなり次第終了。ピシュマニエのふわっとした質感とドバイチョコのザクザク食感は、割ってすぐがおすすめ。

特性上、時間が経つと食感が変わる場合があるため、早めに味わって♡

旬の“ギルティースイーツ”を逃さないで♡



世界的に話題の「エンジェルヘアーチョコ」を、日本仕様のビッグクッキーとして楽しめる今回の限定フレーバー。

ピシュマニエのふわふわ感とドバイチョコのザクザク食感、そしてクッキー生地のしっとり感が重なるハイブリッドな美味しさは、この季節だけの特別体験です。

1枚で満足感たっぷりの“ギルティー”な甘さは、自分へのご褒美にもぴったり。トレンドをいち早く楽しみたい人は、ぜひチェックしてみてください♪