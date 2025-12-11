「大垣コロナワールド」リニューアル詳細 シネコン・温泉など刷新、ガチャ&プリクラ・レストランも充実【ポイント一覧】
株式会社コロナワールドは、複合アミューズメント施設「大垣コロナワールド」（岐阜県大垣市）と「中川コロナワールド」（愛知県名古屋市中川区）を、ともに12月中にリニューアルオープンする。概要が公開された。
【写真多数】新しくなった大垣コロナワールド エンタメスポット多数
施設全体の外装や共有エントランスの改装をはじめ、各店舗も充実。「当社では“映画・温泉・ボウリング・飲食・ゲーム”を一か所で楽しめるワンストップ複合施設の強みを生かしつつ、『より居心地の良い空間』『家族でも一人でも楽しめる使い勝手』『非日常の体験価値』の向上を目指し、訪れるたびに魅力が発見できる施設づくりを進めてまいります」とコメントする。
開業20周年の大垣コロナワールドは、全面改装を終え、12月17日にリニューアルオープンする。
■大垣コロナワールド リニューアル概要
岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1 イオンタウン大垣 内
JR大垣駅より無料シャトルバス運行
▼外装・内装（ワールド共用部分）
外観を全面リニューアルし、洗練されたモダンな雰囲気を演出。共有エントランスはホワイトとブラックを基調に、木材のアクセントを加え、高級感と温かみが調和した居心地の良い空間に仕上げた。
▼温浴施設／天然温泉 大垣コロナの湯
「天然温泉 大垣コロナの湯」は店舗入口と館内のイメージを大きく変更。店舗入口はスタイリッシュで開放感のあるデザインに。店内に足を踏み入れると、装飾はモダンで洗練された雰囲気へ自然と移り変わり、ワンランク上の癒しのひと時を提供する。
また、入泉利用のみでも利用できる「フリーラウンジ」を新設。コミック1万冊に加え、各種リラクゼーションスペースが充実したエリアとなる。さらに、ワンランク上のリラクゼーションを体感できる「プレミアムラウンジ」も。入泉料とは別途料金制となるが、天然溶岩サウナ 健美効炉（けんびこうろ）や岩盤浴、フリードリンクバーを備えた、最高の癒しの空間を用意。選べる館内着も新調し、より快適に過ごせるようになった。
店舗名：天然温泉 大垣コロナの湯
営業時間：日〜木 6:00〜24:00 金土祝・祝前 6:00〜25:00
▼レストラン／ゴーゴーカレー 大垣コロナワールド店
飲食ゾーンが大幅にリニューアル。金沢カレーのブームを巻き起こした「ゴーゴーカレー」がコロナワールドに初登場。大垣エリアでは待望の初出店となる。
濃厚でドロッとした特製ルーは、一度食べれば忘れられないクセになる味わい。スパイスの奥深さと旨みが絶妙に絡み合い、リピーターが続出するのも納得の一皿。ボリューム満点のカツカレーや、トッピングを自由に楽しめるメニュー構成は、家族や友人との食事にもぴったり。「食べる楽しみ」をアップデートしたコロナワールドの新しいダイニング体験を提供する。
店舗名：ゴーゴーカレー 大垣コロナワールド店
営業時間：全日 11:00〜20:00
▼シネマコンプレックス／シネマワールド 大垣
「シネマワールド 大垣」は 全10スクリーンを有するシネマコンプレックス。より快適な時間を過ごせ、シネマワールドの世界観を体感できる空間へとリニューアルする。スクリーン1に全席両肘付きシートを導入し、ゆったりとした空間で映画を楽しめる。また、「ラグジュアリーシート リラックス」も導入。さらに、ロビーの全面改修により明るく洗練された空間が広がる。フードセルフオーダー機・ドリンクバーも新たに導入し、飲食物の購入が一層スムーズになる。
店舗名：シネマワールド 大垣
営業時間：月〜木9:00〜24:00、金9:00〜26:00、土7:30〜26:00、日・祝7:30〜24:00
※作品の上映スケジュールにより変動
スペック：全10スクリーン 1492席（スクリーン7：体感型アトラクションシアター 4DX 導入）
▼ボウリング／コロナキャットボウル 大垣店
「コロナキャットボウル 大垣店」は、明るく安心できるお店をコンセプトに、洗練された雰囲気の中にも遊び心を取り入れた、いつでも来たくなるようなボウリング場となる
レーンを全面貼り換え、本格志向のユーザーのボウリングライフを存分に楽しませてくれる。プロショップにも力を入れ、ユーザーの要望やボールの性能を考え、ベテランドリラーが心を込めた最高の技術で対応する。そのほか、子ども向けに「軽量ボール」「投球補助台」を導入するなど、家族全員で楽しめる。
さらに、ソファやテーブルを入れ替え、プレー中でも充電可能な設備を整えるなど、快適さと利便性も追求。オーバーヘッドモニタも新しく入れ替え、大きく見やすくなったことで、より臨場感あふれるプレー環境を実現。最新式レーンメンテナンスマシンの導入により、プロトーナメントと同じコンディションでプレーできる環境を提供する。
店舗名：コロナキャットボウル 大垣店
営業時間：日〜木・祝 8:00〜24:00、金・祝前 8:00〜25:00、土 8:00〜26:00
スペック：全30レーン
▼アミューズメント／アミューズメント ワールド メトロポリス 大垣店
「アミューズメントワールド メトロポリス 大垣店」は、開放感のあるフロアにバラエティ豊かなゲーム機や、280種類を超える景品を取りそろえたアミューズメント施設となり、クレーンゲームからメダルゲームまで、ファミリーや友達同士で遊べる人気のゲーム機はもちろん、マニア心をくすぐるゲーム機まで多数設置。映画やアニメの人気キャラクターとコラボしたプライズも数多く用意し、映画を観て気になったら、そのまますぐに関連グッズのクレーンゲームにチャレンジするなど、遊びの幅が拡がる。気軽に遊べる10円キャッチャーも新登場する。
店舗名：アミューズメントワールド メトロポリス 大垣店
営業時間：平日 10:00〜23:50、土日祝 9:00〜23:50
▼ガチャ＆プリクラ専門店／プリコロ
人気のガチャガチャとプリクラが一度に楽しめる専門店「プリコロ 大垣店」が新登場。ガチャガチャエリアには定番からレアアイテムまで幅広いラインナップがそろい、大人も子どもも夢中になれるワクワク体験が待っている。新機種を導入したプリクラコーナーでは、友だち同士やカップルで訪れても思い出をよりかわいく、より楽しく残せるのが魅力。店内にはプリクラ専用のメイクアップカウンターが併設され、撮影前にメイク直しやヘアセットができるため、最高の1枚を残すことができる。
店舗名：Prikoro（プリコロ） 大垣店
営業時間：平日 10:00〜23:50、土日祝 9:00〜23:50
▼パチンコ・スロット／パチンココロナ 大垣店
「パチンココロナ 大垣店」は店内デザインをスタイリッシュにし生まれ変わった。 最新データ機器を導入し、遊技性も利便性も大幅に向上。快適な空間で、より充実したひとときを。また、より快適に遊技をお楽しみいただけるよう、加熱式タバコエリアを新設。専用エリアでは、加熱式たばこ利用者が安心して遊技できる空間を提供する。
店舗名：パチンココロナ 大垣店
営業時間：全日 9：00〜23：00（遊技終了22：40）
台数：全1000台 パチンコ560台、スロット440台
【写真多数】新しくなった大垣コロナワールド エンタメスポット多数
施設全体の外装や共有エントランスの改装をはじめ、各店舗も充実。「当社では“映画・温泉・ボウリング・飲食・ゲーム”を一か所で楽しめるワンストップ複合施設の強みを生かしつつ、『より居心地の良い空間』『家族でも一人でも楽しめる使い勝手』『非日常の体験価値』の向上を目指し、訪れるたびに魅力が発見できる施設づくりを進めてまいります」とコメントする。
■大垣コロナワールド リニューアル概要
岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1 イオンタウン大垣 内
JR大垣駅より無料シャトルバス運行
▼外装・内装（ワールド共用部分）
外観を全面リニューアルし、洗練されたモダンな雰囲気を演出。共有エントランスはホワイトとブラックを基調に、木材のアクセントを加え、高級感と温かみが調和した居心地の良い空間に仕上げた。
▼温浴施設／天然温泉 大垣コロナの湯
「天然温泉 大垣コロナの湯」は店舗入口と館内のイメージを大きく変更。店舗入口はスタイリッシュで開放感のあるデザインに。店内に足を踏み入れると、装飾はモダンで洗練された雰囲気へ自然と移り変わり、ワンランク上の癒しのひと時を提供する。
また、入泉利用のみでも利用できる「フリーラウンジ」を新設。コミック1万冊に加え、各種リラクゼーションスペースが充実したエリアとなる。さらに、ワンランク上のリラクゼーションを体感できる「プレミアムラウンジ」も。入泉料とは別途料金制となるが、天然溶岩サウナ 健美効炉（けんびこうろ）や岩盤浴、フリードリンクバーを備えた、最高の癒しの空間を用意。選べる館内着も新調し、より快適に過ごせるようになった。
店舗名：天然温泉 大垣コロナの湯
営業時間：日〜木 6:00〜24:00 金土祝・祝前 6:00〜25:00
▼レストラン／ゴーゴーカレー 大垣コロナワールド店
飲食ゾーンが大幅にリニューアル。金沢カレーのブームを巻き起こした「ゴーゴーカレー」がコロナワールドに初登場。大垣エリアでは待望の初出店となる。
濃厚でドロッとした特製ルーは、一度食べれば忘れられないクセになる味わい。スパイスの奥深さと旨みが絶妙に絡み合い、リピーターが続出するのも納得の一皿。ボリューム満点のカツカレーや、トッピングを自由に楽しめるメニュー構成は、家族や友人との食事にもぴったり。「食べる楽しみ」をアップデートしたコロナワールドの新しいダイニング体験を提供する。
店舗名：ゴーゴーカレー 大垣コロナワールド店
営業時間：全日 11:00〜20:00
▼シネマコンプレックス／シネマワールド 大垣
「シネマワールド 大垣」は 全10スクリーンを有するシネマコンプレックス。より快適な時間を過ごせ、シネマワールドの世界観を体感できる空間へとリニューアルする。スクリーン1に全席両肘付きシートを導入し、ゆったりとした空間で映画を楽しめる。また、「ラグジュアリーシート リラックス」も導入。さらに、ロビーの全面改修により明るく洗練された空間が広がる。フードセルフオーダー機・ドリンクバーも新たに導入し、飲食物の購入が一層スムーズになる。
店舗名：シネマワールド 大垣
営業時間：月〜木9:00〜24:00、金9:00〜26:00、土7:30〜26:00、日・祝7:30〜24:00
※作品の上映スケジュールにより変動
スペック：全10スクリーン 1492席（スクリーン7：体感型アトラクションシアター 4DX 導入）
▼ボウリング／コロナキャットボウル 大垣店
「コロナキャットボウル 大垣店」は、明るく安心できるお店をコンセプトに、洗練された雰囲気の中にも遊び心を取り入れた、いつでも来たくなるようなボウリング場となる
レーンを全面貼り換え、本格志向のユーザーのボウリングライフを存分に楽しませてくれる。プロショップにも力を入れ、ユーザーの要望やボールの性能を考え、ベテランドリラーが心を込めた最高の技術で対応する。そのほか、子ども向けに「軽量ボール」「投球補助台」を導入するなど、家族全員で楽しめる。
さらに、ソファやテーブルを入れ替え、プレー中でも充電可能な設備を整えるなど、快適さと利便性も追求。オーバーヘッドモニタも新しく入れ替え、大きく見やすくなったことで、より臨場感あふれるプレー環境を実現。最新式レーンメンテナンスマシンの導入により、プロトーナメントと同じコンディションでプレーできる環境を提供する。
店舗名：コロナキャットボウル 大垣店
営業時間：日〜木・祝 8:00〜24:00、金・祝前 8:00〜25:00、土 8:00〜26:00
スペック：全30レーン
▼アミューズメント／アミューズメント ワールド メトロポリス 大垣店
「アミューズメントワールド メトロポリス 大垣店」は、開放感のあるフロアにバラエティ豊かなゲーム機や、280種類を超える景品を取りそろえたアミューズメント施設となり、クレーンゲームからメダルゲームまで、ファミリーや友達同士で遊べる人気のゲーム機はもちろん、マニア心をくすぐるゲーム機まで多数設置。映画やアニメの人気キャラクターとコラボしたプライズも数多く用意し、映画を観て気になったら、そのまますぐに関連グッズのクレーンゲームにチャレンジするなど、遊びの幅が拡がる。気軽に遊べる10円キャッチャーも新登場する。
店舗名：アミューズメントワールド メトロポリス 大垣店
営業時間：平日 10:00〜23:50、土日祝 9:00〜23:50
▼ガチャ＆プリクラ専門店／プリコロ
人気のガチャガチャとプリクラが一度に楽しめる専門店「プリコロ 大垣店」が新登場。ガチャガチャエリアには定番からレアアイテムまで幅広いラインナップがそろい、大人も子どもも夢中になれるワクワク体験が待っている。新機種を導入したプリクラコーナーでは、友だち同士やカップルで訪れても思い出をよりかわいく、より楽しく残せるのが魅力。店内にはプリクラ専用のメイクアップカウンターが併設され、撮影前にメイク直しやヘアセットができるため、最高の1枚を残すことができる。
店舗名：Prikoro（プリコロ） 大垣店
営業時間：平日 10:00〜23:50、土日祝 9:00〜23:50
▼パチンコ・スロット／パチンココロナ 大垣店
「パチンココロナ 大垣店」は店内デザインをスタイリッシュにし生まれ変わった。 最新データ機器を導入し、遊技性も利便性も大幅に向上。快適な空間で、より充実したひとときを。また、より快適に遊技をお楽しみいただけるよう、加熱式タバコエリアを新設。専用エリアでは、加熱式たばこ利用者が安心して遊技できる空間を提供する。
店舗名：パチンココロナ 大垣店
営業時間：全日 9：00〜23：00（遊技終了22：40）
台数：全1000台 パチンコ560台、スロット440台