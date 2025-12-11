妻夫木聡、感謝祭で100万を獲得→ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』のスタッフTシャツを“手作り” こだわり光る仕上がりに「宝物ですね」「大きな愛が伝わります」「素敵な座長」
俳優の妻夫木聡が10日、自身のインスタグラムを更新。「#感謝祭のダーツでいただいた100万円でTシャツを作りました」と明かし、主演を務めるTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）のスタッフ陣とおそろいの“オリジナルロンT”姿を披露した。
【写真】「素敵なTシャツ！宝物ですね」感謝祭でGetした100万円で作った『ザ・ロイヤルファミリー』の“スタッフTシャツ”
妻夫木は、10月4日に生放送されたTBSの大型特番『オールスター感謝祭’25秋』に、『ザ・ロイヤルファミリー』の代表メンバーとして、小泉孝太郎、松本若菜、目黒蓮と共に出演。名物企画「プレッシャーアーチェリー」に挑むと、見事に真ん中の的を射抜き、賞金100万円を獲得した。
この日の投稿では、同作で“二人三脚”の間柄を演じた佐藤浩市（山王耕造役）のクランクアップの様子を伝えるとともに、オールスター感謝祭の賞金で“スタッフTシャツ”を作ったことを報告。
Tシャツの背面にプリントされた写真は「#『ファンファーレ』ジャケ写を浩市さんの顔に変えたバージョン」と、同ドラマの主題歌として玉置浩二が書き下ろした楽曲のジャケ写をモチーフにしたものであると説明し、「#玉置浩二さん、Sony music entertainment の皆さんありがとうございました」と協力に感謝した。
また、プリントされた写真の右下に書かれた文字については「#題字は浩市さんに書いてもらいました」と明かし、こだわりの詰まったオリジナルTシャツに仕上がっていることを伝えた。
コメント欄には「Tシャツを作られるなんて素敵な座長」「素敵なTシャツ！宝物ですね 背中から大きな愛が伝わります」「Tシャツ欲しい」「チームロイヤル最高」「皆さんの絆を感じます」「良い仲間、良いドラマ、最高ですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
