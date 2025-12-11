日本サッカー協会は11日、27年U―20W杯（アゼルバイジャン・ウズベキスタン共催）を目指す日本代表監督に山口智氏（47）が就任することを発表した。

山口氏は「大変光栄な思いです。来年はW杯があります。いつの日かそのW杯の舞台に立って活躍する選手たちと共に新しくチームをスタートさせてもらえることに喜びを感じると共に大きな責任を感じています。『謙虚に』『地道に』『大胆に』『繋がって』。選手それぞれが成長していくことはもちろんですが、一人一人繋がり、攻守にわたってスペシャルなモノを引き出し合う。そして泥臭くハードワークをして戦えるチームを目指していきたいと思います。何事にも覚悟を持って向き合い、取り組んでいきたいと思います」とコメントを出した。

山口氏は21年9月にコーチからの昇格で湘南指揮官に就任。日本代表DF鈴木淳之介（現コペンハーゲン）をボランチからセンターバックに転向させて覚醒させ、同FW町野修斗（ボルシアMG）も日本屈指のストライカーへと成長させた。若手育成の手腕を発揮するだけではなく、今季は夏場の主力流出の影響もあってJ2降格が決定してしまったものの、丁寧な戦術の落とし込みと情熱的な指導でも知られる。