スバル新型「ワゴンSUV」トレイルシーカーまもなく米国で発売！

スバルの米国法人は2025年12月4日、新型電動SUV「トレイルシーカー（2026年モデル）」を2026年初頭に発売することを発表しました。

トレイルシーカーは、スバルの伝統である走破性と電動化技術によるパフォーマンスを両立させた、ステーションワゴンとSUVと掛け合わせた新型モデル。

パワーユニットの総合出力375馬力を誇り、0-60mph加速（約0-100km／h加速）は4.4秒を達成。これは、米国で販売されるスバル量産車の中で最速の記録となります。

優れた安定性とコントロール性をもたらすシンメトリカルAWD（全輪駆動）を標準装備するほか、8.3インチ（約210mm）の最低地上高に加え、悪路向けの「X-MODEデュアルモードシステム」を備えることで、高い悪路走破性を実現しました。

バッテリーは74.7kWhの容量を持ち、推定航続距離は約280マイル（約450km）。標準のNACS（北米充電規格）ポートにより、対応する急速充電器を利用すれば最短28分で80％までの充電が可能となっており、寒冷地でも充電速度を維持できるバッテリー予備調整システムも搭載されています。

スタイリングのトレイルシーカーはユーティリティ性能も高く、スバルの電動SUV「ソルテラ」よりも大きな車体サイズとなったことで、乗員と荷室にゆとりが生まれました。

荷室容量は32.2立方フィート（約912リットル）と「アウトバック」に匹敵する大容量を確保するほか、標準装備のルーフレールは700ポンド（約317kg）の静的耐荷重を誇ります。また、最大3500ポンド（約1587kg）の牽引能力を持つため、アウトドアやレジャーで多目的に活用できます。

内装は、スバル車として史上最大となる横長の14インチタッチスクリーンを採用し、利便性が大きく向上しました。

安全面においても、全モデルに「アイサイトドライバーアシストテクノロジー」を含む先進の安全機能が標準装備されます。

米国仕様のトレイルシーカーは、3つのグレードを展開。エントリーモデルとなる「プレミアム」は、14インチマルチメディアシステムやアイサイト、ヒーテッドフロントシートなど、必要十分な標準装備を網羅しています。

中間グレードの「リミテッド」は、さらにHarman Kardonスピーカーシステム、20インチアルミホイール、ヒーテッドリアシートといった、利便性と快適性を向上させる機能が追加されます。

最上級モデルの「ツーリング」は、リミテッドの装備に加えて、電動シェード付きのガラスルーフ、ベンチレーテッドフロントシート（シートベンチレーション）、足元暖房機能、上級レザー内装といった、豪華な装備が備わります。

ボディカラーは全6色をラインナップ。力強いメタリックカラーとしては、深みのあるブロンズが特徴的な「ブリリアントブロンズメタリック」と、硬質でクールな印象を与える「マグネタイトグレーメタリック」が用意されました。

ブルー系では、明るく爽やかな「デイブレイクブルーパール」と、深みと光沢を持つ「サファイアブルーパール」の2色が選択可能。定番のモノトーンカラーは、純粋な輝きを放つ「クリスタルホワイトパール」と、光の加減で表情を変える精悍な「クリスタルブラックシリカ」が揃っています。

米国でのトレイルシーカーの価格は3万9995ドルから4万6555ドル、日本円で約618万円から約719万円です。