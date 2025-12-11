秋元康プロデュースの昭和歌謡&平成ポップスグループ・MATSURI（まつり）が11月27日(木)、待望のファースト写真集『双六（すごろく）』を発売！

情報番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）レギュラー出演でもお馴染みのMATSURIは、『夢をあきらめるな！オーディション』で3000人以上の中から選ばれた６人組。今年1月発売のメジャーデビューシングル『アヴァンチュール中目黒』はオリコン週刊シングルランキングで1位を記録し、ファーストコンサートツアーも開催した。デビュー前から音楽キャリアを持つメンバーが多く、全員が30代の新人グループだ。

写真集のロケ地は、真夏の沖縄。6人の仲良しショットはもちろん、限界肉体美カットなど、今までにないMATSURIの姿を詰め込んだ1冊になっている。

週プレNEWSでは、ファースト写真集『双六』の発売を記念してメンバーの渡辺真、橋爪健二、小野寺翼、松岡卓弥、鈴木渉、柳田優樹に前後編でインタビューを実施。前編では、写真集への思いや撮影の裏話などについて聞いた。

――初の写真集『双六』がいよいよ発売です。おめでとうございます！

柳田 ありがとうございます！ 写真集のお話を聞いたときは嬉しくて、メンバーみんなで盛り上がりました。僕らはみんな30代なので、まさかこの歳で写真集を出せるとは！って驚きもありましたね。

小野寺 撮影の45日前くらいに知らされたんですよ。ちょうど、たくやくん（松岡）だけ別の仕事でいなくて、5人のときに話を聞いて。

松岡 最初聞いたときは、みんなで結託してまた騙されているんだと思いました。つばさ（小野寺）とかに冗談を言われてもすぐ信じちゃって、あとで「ウソぴょん」みたいなことがよくあるんですよ（笑）。本当に写真集を出せてよかったです！

――写真を見ると皆さんすごく鍛えられていますが、撮影に向けてトレーニングされたんですか？

鈴木 はい。その中でもまことさん（渡辺）は食事制限とトレーニングをストイックに続けていて、本当にすごかったです！ どんどん痩せていくし普段とは違う雰囲気で、魂が抜けたような感じでした（笑）。

松岡 撮影当日は水も飲んでなかったですもん。試合前のボクサーみたいでした！

渡辺 そんなだった？（笑） やっぱり僕らにとって初めての写真集が嬉しいって思いと、せっかく撮るのであれば今の自分のベストなものをお届けしたいなと思ったので。買ってくださったファンの皆さんに喜んでもらいたいという気持ちでした。



――どのくらいストイックだったんですか？

渡辺 MATSURIの活動をしながら週5〜6回はジムに行って、朝活しつつ夜も筋トレして。食事は野菜をメインに炭水化物は摂らないようにして、６キロくらい減量しました。撮影2日目くらいまでの4日間はほぼ食べていなかったので、ハンバーガーショップでの撮影が一番キツかったです！ 目の前でみんなが食べているのを見なくちゃいけなくて（笑）。

――ストイックですね！ 他の皆さんは？

柳田 僕は、撮影の１週間前からジムに通い始めました（笑）。短期間で追い込んで、撮影現場ではパンプアップして。たくやは何かした？

松岡 腕立てと腹筋ちょっとやったよ。あと、スタバの飲み物とか甘いものが大好きなんですけど、肌荒れしないようにしばらく控えていました。

鈴木 僕は真逆です。すぐ痩せちゃうので、毎日食べられるだけ食べて過ごして、その結果、頬に少しだけお肉が付きました（笑）。

橋爪 僕も5キロくらい落としたんですけど、全然足りなかったです。元々の体重が多かったゆえに、見た目があまり変わらなくて。しかも今、撮影のときより増えました（笑）。

柳田 けんちゃん（橋爪）、ダイエットしてるって言いながらちょこちょこお菓子食べていたよね？

橋爪 食べましたけど（笑）、メインの食事量は減らしたので。脳を活性化させるには、多少の糖分は必要ですからね。

小野寺 みんな話せば話すほど、まこっちゃん（渡辺）との差が広がるんだけど（笑）。

柳田 あの......、やっぱり10日前から頑張ったってことにしてもらっていいですか？

小野寺 一週間も10日も変わらないやん（笑）。

――ただ、皆さんって撮影に関係なく、普段からスタイル等に気をつけているイメージがあります。

松岡 そうですね。うちのチームはジャンクフードより体に優しいものが好きってメンバーが多いかも。朝はフルーツを食べているし、偏食の人もいないし。お弁当がお肉かお魚だったら、お魚弁当をかけたジャンケンになります。

――普通なら肉系が取り合いになるので、珍しいですね。

小野寺 30代のグループだからこそですね。健康に気をつけて、どっちか選べるなら魚を食べようっていう。でも本当はみんなお肉好きなんですよ。撮影2日目の夜にステーキをいただいたんですけど、みんなヨダレたらしながら食べていました（笑）。

――それほどまで（笑）。写真集のロケ地は沖縄だったそうですが、撮影での思い出といえば？

鈴木 沖縄のアロハシャツのお店に行って、自分たちでシャツを選んだのが楽しかったです。「みんなどんな柄を選ぶんだろう？」ってワクワクしましたし、宝探しみたいだなって。ただ僕はサイズがなかったのと、迷いすぎてなかなか決まらなくて（笑）。

――逆に、スパッと決めて買い物が早かったメンバーは？

小野寺 たぶん僕ですね。黒のトランプ柄にしました。

――ハンバーガーショップの撮影で皆さん着ていましたね。好きなシャツを選んでお買い物している様子を撮った感じですか？

松岡 そうですね。どれも結構お高くて......。こんな高いシャツを買ってもらっていいのかなと思って、値段をちゃんと確認しながら選びました。だから、この中では一番安いと思います！

渡辺 やめましょうよ、そういうお金の話は（笑）。

鈴木 あと、海に行ったときのみんなの笑顔もすごく印象に残っています。沖縄に到着して最初の撮影だったんですけど、そのときの写真が表紙になりました。

柳田 沖縄の海を見て、みんなのテンションが爆上がりだったね。バナナボート乗ったのも面白かった！ 撮影ってことを忘れちゃうくらい本気ではしゃぎました（笑）。

松岡 まこっちゃんをボートから落としたんだっけ？

柳田 ボートから落ちるところを写真に収めてほしかったんです。まこっちゃんをちょっと押したら、ちゃんとコロンと海の中に転がって。あー、キレイに落ちてくれたー！と思って（笑）。

小野寺 そうだ（笑）。落ちたところを撮影する流れだったのに、わたる（鈴木）が本気で助けようとしちゃって。

渡辺 あれは落ちる流れだった（笑）。

鈴木 まことさんを助けなきゃと思って救い上げようとしたら、僕まで海に引きずり込まれました。必死に力を入れて引っ張っても、ボートに戻ってこようとする感じがまったくなくて（笑）。

小野寺 あと印象に残っているのは、渡辺真の晴れ男ぶり（笑）。沖縄行ったメンバーやスタッフさん全員が認めたぐらいの伝説になりました。元々、晴れ男なんですけど、ザーザーに雨降っていたときにまこっちゃんが外に出るとピタッと雨が止むって奇跡が何回も起きて。

橋爪 台風を負かしたもんね。まことさんがロケバスに戻ると、雨がまた降り出して。浸水しているんじゃないかってくらいの大雨でした。

小野寺 スタッフさんたちも最初は半信半疑だったんですけど、晴れ男パワーがすごすぎて。数時間後には「まことさん、ちょっと外出てもらっていいですか？」ってお願いして（笑）。

鈴木 傘を持ってくるみたいに、渡辺真を連れてくるから（笑）。

橋爪 もう呼び方が「まことさん」じゃなくて「神」になっていました（笑）。

渡辺 光栄です（笑）。

小野寺 あと、全員が白黒で統一された衣装のシーンも好きでした。半袖に短パンみたいなカジュアルな衣装が多かったので、ガラッと雰囲気を変えて大人グループの撮影もできたのが嬉しかったです。特に僕は大人っぽく見られないタイプなので、写真集だからこそ新しいスタイルに挑戦できたのかなと思いました。

柳田 その衣装のとき、ベッドで寝ているシーンも撮ったじゃん。たくやとまこっちゃんとつばさ、なんで手をつないでいたの？

小野寺 たくやくんがつないできたから（笑）。

松岡 あれってそういうシーンじゃないの？ 普段からふざけてメンバーにベタベタするんですけど、そういうノリで両隣のつばさとまこっちゃんと手をつないだら、2人ともギュッと握り返してくれたんですよ。だから、これでいいんんだなと思って。え？ そっちの3人はつないでなかったの？

橋爪 やらないよ（笑）。しかも恋人つなぎだったし、なんで？

渡辺 そりゃ、たくやに手をつながれたら断る理由がないからね（笑）。

松岡 でしょー！

――普段から手をつなぐとかスキンシップが多いんですか？

鈴木 確かに、そういう場面をよく見ます（笑）。

柳田 たくやがいつもまこっちゃんにハグを求めています（笑）。

渡辺 それに感化されて、俺もたまに元気がないと「ちょっとハグしよう」って言うようになって（笑）。

松岡 そう、めっちゃかわいいんですよー！ いきなりバッときて、ギュッとしてきて「充電」って（笑）。いつも自分からハグしていたので、初めてされたときはびっくりしちゃって。嬉しかったです！

渡辺 抱きついたのは覚えているけど、そんなこと言ったかな？

松岡 言ったよー。「パワー注入！」って。

渡辺 おい、話を盛るなよ（笑）。文言ひとつでだいぶニュアンス違うからな！

橋爪 たまに抱き合っているけど、充電し合っていたんだ（笑）。

松岡 まあね、まこっちゃんとはそういう仲なんですよ。

渡辺 そういう仲ってなんだよ、濁すなよ（笑）。でも、わたるとけんじ（橋爪）ともハグするじゃん。

橋爪 ああ、今日ね。なんかギュッとされたからギュッてしました。



――いい話ですね。写真集の撮影は楽しんでいただけましたか？

柳田 もちろん楽しかったです！ 6人ともいい顔をしていると思います。初めての写真集だっていう僕らの喜びがにじみ出ているからね。

渡辺 表情なんて作ってないもんね。買い物したり遊んだり、自然なところを撮ってもらったって感じでした。

小野寺 「撮影の合間とか遊ぶ時間なかったでしょ？」とか言われるんですよ。いやいや、僕らずっと遊んでいたんじゃないかってくらい３日間楽しい気分で過ごさせてもらいました。お仕事なんですけど、最高の休暇をいただいたみたいな。この６人で沖縄旅行したら、こんな感じだろうなって写真集になっていると思います！

■MATSURI（まつり）

2023年開催の「夢をあきらめるな！オーディション」で3000人以上の中から選ばれた6名から構成された、秋元康プロデュースの昭和歌謡＆平成ポップスグループ。情報番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）にレギュラー出演中。2ndシングル『アガベの花』発売中！

柳田優樹（やなぎだ・ゆうき）

1985年12月20日生まれ 群馬県出身

公式X【@yuuki_matsuri】

渡辺真（わたなべ・まこと）

1986年5月20日生まれ 福島県出身

公式X【@makoto_matsuri】

松岡卓弥（まつおか・たくや）

1989年8月1日生まれ 兵庫県出身

公式X【@takuya_matsuri】

鈴木渉（すずき・わたる）

1991年11月26日生まれ 北海道出身

公式X【@wataru_matsuri】

橋爪健二（はしづめ・けんじ）

1992年12月2日生まれ 静岡県出身

公式X【@kenji_matsuri】

小野寺翼（おのでら・つばさ）

1994年7月29日生まれ 三重県出身

公式X【@tsubasa_matsuri】

取材・文／釣本知子 撮影／藤城貴則