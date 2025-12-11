É×¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤½¤ê¤È¡Ä ¢Í ¾×·â¤ÎÅ¸³«¤Ë¡ªàÇú²»¥Ô¥è¥Ô¥èá¥Ú¥Ã¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê²ÈÂ²¤ÎÄÁÁûÆ°¤¬Âç¥Ð¥º¤ê
¡¡À¤³¦ºÇ¾®¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤ò²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ª·Þ¤¨¤·¤¿3»ù¤Î¥Þ¥Þ¡Ö¤Ô¤¤¤Á¤ç¡×(piiiichof.a)¤µ¤ó¤ÎThreads¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ô¤¤¤Á¤ç¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¤³¦ºÇ¾®¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¡×¤ÈÂê¤·¡Ö¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤º¤Ã¤È¥Ô¥è¥Ô¥èÌÄ¤¤¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£À¤³¦ºÇ¾®¼ï¤È¤µ¤ì¤ë¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î¡Ö¥»¥é¥Þ¡×¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¥Ë¥ï¥È¥ê¤è¤ê¤â¿ÈÂÎ¤ÈÌÄ¤À¼¤¬¾®¤µ¤¤¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¡£
Ã¶Æá¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ä¶ÛÇ÷¤Îà½éÆü¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëá
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡ÖÃ¶Æá¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÎÅê¹Æ¡£¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤ËÆâ½ï¤Ç¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£Çú²»¤Ç¥Ô¥è¥Ô¥èÌÄ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤¬1ÆüÌÜ¤ÏÌµ»ö¾è¤êÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤¡¡¢¤¤¤Äµ¤¤Å¤¯¤Î¤«¡×¤Èµ¤·¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤ÇPV¤¬7000Ä¶¤¨¤È¤Ê¤ë¤Ê¤Éà¥¹¥ê¥ê¥ó¥°á¤ÊÅ¸³«¤ËÆÉ¼Ô¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö2ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡¥Ë¥ï¥È¥ê¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤Ê¤¯Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¤ª»Å»ö¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤¡¢¡ÖÏÓ¤ÎÃæ¡¢¼ê¤Î¾å¤¬¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤°¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÞÂ®¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
àÌ¾Á°¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤á¤«¤é¡Ö¥´¥Þ¡×¤ËÌ¿Ì¾
¡¡ÅÓÃæ¤ÇÌ¼¤µ¤ó¤ÎÆþÂà±¡¤È¤¤¤¦ÁÛÄê³°¤Î½ÐÍè»ö¤âµ¯¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÂ©»Ò¤è¡¢º£Æü¤â¥Ñ¥Ñ¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤³¤Î»Ò¤È¤ÎÀ¸³è´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ì¡×¤Èµ¤·¡ÖÃ¶Æá¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ4ÆüÌÜ¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ë»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ó¥Á¥é2É¤¤òÍí¤á¤ÆÌ¿Ì¾ÈëÏÃ¤òÈäÏª¡£
¡¡¡ÖÌ¼¤¬¥Á¥ó¥Á¥é¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿»þ¡¢»ä¤¬¥¥ó¥Ô¥é¤ËÊ¹¤´Ö°ã¤¨¤¿»ö¤«¤éÌ¾Á°¤Ï¤´¤Ü¤¦¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡£º£²ó¤Î¥»¥é¥Þ¤âà¶âÊ¿µíèð¥·¥ê¡¼¥ºá¤Ë¤Ê¤é¤¤¿©ºà¤Î¡Ö¥´¥Þ¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Á¥ó¥Á¥éÆóÉ¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤ò¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤Ô¤¤¤Á¤ç¤µ¤ó¤Ë¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤Î¸¶ÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡ÖÊì¤¬Ä»¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤Ä¤¬¤¤¤Ç·Þ¤¨¤¿¥»¥¥»¥¤¥¤¥ó¥³¤¬Íñ¤ò»º¤ßÂç²ÈÂ²¤È¤Ê¤ê¡¢Ä»¤Î²Ä°¦¤µ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡Ã£¤âÆ°Êª¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Ë¬¤ì¤¿àºÇÂç¤Î´íµ¡á¤½¤·¤ÆÃ¶Æá¤µ¤ó¤È¤ÎÁø¶ø
¡¡·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ8ÆüÌÜ¡£¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ï¤ªµÙ¤ß¤Ç°ìÆüÃæ²È¤Ë¤¤¤ë¡£´í¸±!!!¤½¤·¤Æ»ä¤Ï²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ì¥´¥Þ¤È»Ò¶¡Ã£!!!¡×¤ÈÅê¹Æ¡£12ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÖÃ¶Æá¤Ë¥Ð¥ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È±¿Ì¿¤ÎÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â©»Ò¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤ËÍÑ»ö¤ÇÆþ¤Ã¤¿Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥²¡¼¥¸¤ò¸«¤é¤ì¡Ä¡Ø¤¨¡Ä¥Ë¥ï¥È¥ê!?¡Ù¡£¤¤Ã¤È»°ÅÙ¸«°Ì¤Ï¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤Ô¤¤¤Á¤ç¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤«¤·¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø¥Ë¥ï¥È¥ê¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼Õ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤¤Æ¿á¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¾Ð¤¦Å¸³«¤Ë¡£
à¥Ë¥ï¥È¥ê¥é¥¤¥Õá¤ÇÃÎ¤Ã¤¿´î¤Ó¤ÈÂçÊÑ¤µ
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¤´¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ô¤¤¤Á¤ç¤µ¤ó¤ÏÊó¹ð¤¹¤ë¡£¡ÖºòÌë¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤È¸À¤ï¤ì¤ªÊ¢¤Î¾å¤Ç¤º¤Ã¤È¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¿¤Í¡×¡Ö¥´¥Þ¤¬¿·À¸»ùÊÂ¤ß¤Ë¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¤Îà¥Ë¥ï¥È¥ê¥é¥¤¥Õá¤¬Æü¾ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö¿÷¤«¤éÎ©ÇÉ¤Ê¥Ë¥ï¥È¥ê¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥Ô¥è¥Ô¥è¤ÈÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¡Ø¥³¥±!¡Ù¤ÈÌÄ¤¯¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1ÈÖÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤É¤³¤ÇÊµ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤»ö¤Ç¤¹!¡×¤Èà¤Ê¤é¤Ç¤Ïá¤ÎÂÎ¸³¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÊÌ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤é¤â¤¦°ì±©¡Ä¡©¤È¼Á¤¹¤È¡Öº£¤Î½ê¤Ï¤³¤ì°Ê¾åÁý¤ä¤¹Í½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!¾Ð¡×¡£¤´¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Î²ÈÂ²¤Ø¤Îà½ç°ÌÉÕ¤±á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¿¤Ë¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¾ï¤ËÃ¯¤«¤Î¤ªÉ¨¤ä¼ê¤Î¾å¡£Ã¯¤«¤¬Â¦¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÄ¤¸Æ¤Ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ä¤·¤¬¤ê²°¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
Æ°Êª¤ò·Þ¤¨¤ëÀÕÇ¤¡Äà³Ð¸çá¤òÅÁ¤¨¤ëÅê¹Æ¤Ë¤âÈ¿¶Á
¡¡¤Ô¤¤¤Á¤ç¤µ¤ó¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤ë¡£¡Öº£²óÆâ½ï¤Ç¥Ë¥ï¥È¥ê¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤Î»Ò¤ò¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¤¿¤À¡ÖÆâÍÆ¤À¤±¤¬°ì¿ÍÊâ¤¤·¤Æ°Â°×¤ËÆ°Êª¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆ°Êª¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤Ê¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¶â¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ°¦¤·È´¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡ÖÂÎÄ´°¤¯¤Æ¤âË»¤·¤¯¤Æ¤â¡£Æ°Êª¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤ÏÀÕÇ¤¤È³Ð¸ç¤Ç¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¯¤¤»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥Ë¥ï¥È¥ê¤ÏÌÄ¤À¼¤ÎÂç¤¤µ¡¢Æ÷¤¤¡¢»ê¤ë½ê¤ÇÊµ¤ò¤¹¤ë¡£Æ÷¤¦¡£¤³¤ì¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÊý¤Ï¤É¤¦¤¾¥Ë¥ï¥È¥ê¥é¥¤¥Õ¤ò¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¿´ÆÀ¤âÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ ¡Ö¤Ô¤¤¤Á¤ç¡×¤µ¤ó
Threads¡§piiiichof.a
Instagram¡§piiiichof.a
¡¡¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£