◆欧州ＣＬ ▼リーグフェーズ第６節 Ｒマドリード１―２マンチェスターＣ（１０日、サンティアゴ・ベルナベウ）

前半立ち上がりは攻守を切り替えてのスピードある展開となった。前半２分、ＲマドリードにＰＫを与えられ会場を沸かせたものの、ＶＡＲでＦＫに変更された。

前半２８分、マスタントゥオーノのボール奪取からＲマドリードの速攻が始まり、右エリアに入ったロドリゴのクロスシュートが左ポスト際に飛び込み、先制。ロドリゴは２８１日ぶりのゴール。しかし、マンチェスターＣは３５分の右ＦＫからグバルディオルがヘディングシュート。これをＧＫクルトワが前にこぼし、これをオライリーが押し込んで同点に追い付いた。

互角な展開の中、前半４３分、ハーランドに対するリュディガーの抱え込みがＶＡＲでペナルティーと判定。このＰＫをハーランドが決めて１―２とマンチェスターＣの逆転を許した。

後半はマンチェスターＣが支配するものの、Ｒマドリードも速攻で対抗。だが、そのまま試合は終わり、マンチェスターＣが勝利し、４位に上がった。７位に後退したＲマドリードはエムバペ不在が得点力に大きく影響したようだ。

Ｒマドリード・シャビ・アロンソ監督

「とても問題のある試合だった。ＣＫとＰＫで１０分間に逆転されるのは普通のことではない。この１１月、１２月は良い結果を出していないが、改善して進むしかない。ホームでの連敗でファンが憤るのは当然だ。我々は意欲と負傷選手を取り戻し、ファンに応えなければならない。この状況は多くの監督が経験するものだ。そしてすべての監督が立ち上がるために努力した。今日の試合で最も良かったのはロドリゴが久々に得点したこと。ゴールだけでなく、素晴らしいプレーをした。これが彼にとって良い方向に向かうのを願う。エンバペが次の試合に出られるか話すのはまだ早い。今日はリスクを冒したくなかった」

Ｒマドリード・ロドリゴ

「前半は良いスタートだったが十分ではなかった。こういう試合ではセットプレーの威力が増す。練習ではそれも考えられているが、良い結果が出せずに不満が残った。僕自身ベストな状態ではない。今は選手全員が厳しい状態にある。外からの批判の雑音も多いが、僕たちはそれを認めて前進するしかない」

マンチェスターＣ・グアルディオラ監督

「こういう難しい試合では作戦を立てなければならないが、早い時間の失点は作戦を変えなければならなかった。ボール奪取では負けていて、なかなか自分たちのプレーができなかったが、相手の助けもあって逆転まで進めた。結果に比べてよい試合ではなかったと思うが、この素晴らしいスタジアムでプレーするのは我々にとって喜びだ。選手たちは誇りをもって全力で戦ってくれた」

マンチェスターＣ・オライリー（ＭＯＭに選出）

「当然ながらＲマドリードの強さは知っていた。過去何試合も対戦したし、とても良いチームだった。このスタジアムで彼ら相手との戦いに勝ったのは、僕たちが優れた状態にある証明だ。だから僕たちには大きな可能性があると信じている」