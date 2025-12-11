第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で３年連続９度目の優勝を狙う青学大は１１日、東京・渋谷区の青山キャンパスで壮行会を行い、原晋監督（５８）、主将でエースの黒田朝日（４年）らが昼休みに集まった学生、付属の高校生、卒業生、教職員らに大一番に向けた決意を語った。

「今大会は激戦になります。現チームが始動した今年の１月は箱根駅伝の優勝確率が０％でした。それが、地道に走り込んだ夏合宿などを経て、３連覇を狙える組織になりました。今夏大会は『輝け大作戦』で臨みます。走る１０人だけではなく、控え選手、マネジャー、スタッフ、チーム全員が、輝いてほしい。一番星で大手町に帰ってきます」と原監督があいさつすると、キャンパス内は大きな拍手が鳴り響いた。

今季の青学大には勝ちたい理由がある。現４年生と同期生の皆渡星七（みなわたり・せな）さん（当時３年）が今年２月に悪性リンパ腫のため、２１歳の若さで亡くなった。前回の箱根駅伝直前には、闘病中の入院先からミーティングにリモートで参加し、チームメートを励ました。「私たちが皆渡を励まさなければならないのに、私たちが皆渡に励まされた。第１０１回箱根駅伝優勝は間違いなく皆渡の力がありました」と原監督は明かす。

２年連続で８区で区間賞を獲得した塩出翔太（４年）は壮行会で「今回も優勝して、皆渡にいい報告をしたい」と言葉に力を込めて話した。