°æ¾å¾°Ìï¤Ï¡Ö»î¹ç²áÂ¿¡×¤ÇÈèÏ«ÃßÀÑ¡¢ÃæÃ«½á¿Í¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¹µ¤¨¡ÖÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤Î¥ê¥¹¥¯¡×¡ÚÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¡Û
ÊÆ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ë¥å¡¼¥¹24¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤¬2024Ç¯12·î10Æü¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡¢32¡Ë¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤ò¸ø³«¤·¡¢°æ¾å¤Î»î¹ç²áÂ¿¤Ë¤è¤ëÈèÏ«ÃßÀÑ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖÉÑÈË¤Ê»î¹ç¤¬¿ÈÂÎ¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÏ·¤±¤¿¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¡×
°æ¾å¤Ï12·î27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÇËÉ±ÒÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÇÔ¤ÎWBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡¢25¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë4ÃÄÂÎ¤Î²¦ºÂËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£
º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤Ç¤Ë3»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë°æ¾å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ô¥«¥½Àï¤Ï25Ç¯ÅÙ4ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£À¤³¦²¦¼Ô¤ÎËÉ±ÒÀï¤ÏÇ¯2»î¹ç¤«¤é3»î¹ç¤¬ÄÌ¾ï¤Ç¡¢Ç¯4ÅÙ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ï¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°æ¾å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ë¥å¡¼¥¹24¡×¤Ï¡Ö1Ç¯¤Ë4»î¹ç¡¢°æ¾å¤ÏÃæÃ«Àï¤òÁ°¤Ë¤·¤ÆÇ³¤¨¿Ô¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Çµ»ö¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
°æ¾å¤Ï¡¢26Ç¯5·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡¢À¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM¡¦T¡¢27¡Ë¤È¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢27Æü¤Î¥Ô¥«¥½Àï¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¼Â¸½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë°æ¾åÂÐÃæÃ«Àï¡£¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ë¥å¡¼¥¹24¡×¤Ï¡¢Ç¯4»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤¹°æ¾å¤Î¡Ö»î¹ç²áÂ¿¡×¤ò»ØÅ¦¤·¡¢°æ¾å¤ÎÉ÷ËÆ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö32ºÐ¤Î°æ¾å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ô¥«¥½Àï¤Ï25Ç¯4»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ÉÑÈË¤Ê»î¹ç¤¬¿ÈÂÎ¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ï·¤±¤¿¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤À¡£4»î¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼ýÆþ¤ÏÎÉ¤¤¤¬¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼°æ¾å¡Ù¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤é5ºÐ°Ê¾åÏ·¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÉ÷ËÆ¤Ï40Âå¤Ë¶á¤¤¡×
¡Ö°æ¾å¤¬¾ÃÌ×¤·¤¤Ã¤¿³Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤éKO¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¡×
¤½¤·¤Æ¡¢25Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö»î¹ç²áÂ¿¡×¤¬ÃæÃ«Àï¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦Í½Â¬¤·¤¿¡£
¡Ö26Ç¯¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæÃ«½á¿Í¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤òÁ°¤Ë¡¢°æ¾å¤ÏÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¼«¤é¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÃ«Àï¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤à°ìÀï¤À¡£ÍèÇ¯¤Ä¤¤¤ËÃæÃ«¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¤â¤·¤â°æ¾å¤¬¾ÃÌ×¤·¤¤Ã¤¿³Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤é¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ë¡×
ÃæÃ«¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤µé¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤òÀ©¤·¤¿À¤³¦3³¬µé²¦¼Ô¡£°æ¾å¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¡£27Æü¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç°æ¾å¤ÈÆ±¤¸¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥Î¥ó¥¿¥¤¥ëÀï¤ËÎ×¤à¡£
°æ¾å¡¢ÃæÃ«¤È¤â¤ËÌµÇÔ¤Ç¡¢°æ¾å¤Ï31¾¡¡Ê27KO¡Ë¡¢ÃæÃ«¤Ï31¾¡¡Ê24KO¡Ë¡£