ÁÆÉÊ¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡×Íê¤Þ¤ì¤Æ»Ï¤á¤¿Î®¹Ô¤ÎÍ·¤Ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÇÊÁ¤Ë¤â¤Ê¤¯¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬10Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡ÖµÈÅÄ¤ÈÁÆÉÊ¤È¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë0¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤È¥À¥Ö¥ëMC¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÎµÈÅÄ·É¤¬ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤È»Å»ö¤·¤Æ·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ó¤±¤É¡¢·§¸µ¤ÈÁÆÉÊ¤È¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ç¡È¥·¡¼¥ë¤Î¸ò´¹²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ó¡£¤³¤ì²¿¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÁÆÉÊ¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¡Ê¥Í¥Ã¥È¡Ëµ»ö¤Ç¸«¤Æ¡¢¥ä¥Ð¤¤¿Í¤Î¼ªÆþ¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈµÈÅÄ¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¶ì¾Ð¤¤¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Ç¥·¡¼¥ë¸ò´¹¡¢Ê¿À®¤Î½÷»Ò³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¿Í·¤Ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥·¡¼¥ëÄ¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¼êÄ¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼êÄ¢¤Ë¥·¡¼¥ë¤òÇã¤Ã¤Æ»³¤Û¤ÉÅ½¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥ë¤â¤×¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿Î©ÂÎÅª¤Ê¥·¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¼êÄ¢¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢¤ò¸«¤»¹ç¤Ã¤Æ¡È¥¦¥Á¤³¤ì¤Û¤·¤¤¡É¡È¥¦¥Á¤Ï¤³¤ì¤Û¤·¤¤¡É¡£¡È¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤ì¤È¤³¤ì¡¢¸ò´¹¤·¤è¤¦¡É¤½¤¦¤¤¤¦Í·¤Ó¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸²½¤¬Ê¿À®¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¥·¡¼¥ë¸ò´¹²ñ¤ÎÎ®¤ì¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¡¢¤½¤ì¤³¤½¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¤Þ¤¿Î®¹Ô¤é¤»¤¿¤°¤é¤¤¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈºÆ¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÈÍ§Ã£¤¤¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡È¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â¸ò´¹¤¹¤ëÁê¼ê¤¬¤ª¤é¤ó¤«¤é¡¢ÁÆÉÊ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤«¤éÍê¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ä¤ë¤ó¤¹¤è¡£¡È¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡É¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÇÊÁ¤Ë¤â¤Ê¤¯¥·¡¼¥ëÄ¢¤ï¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡×¤È¶¦±é·Ð¸³¤âÂ¿¤¯Ãç¤ÎÎÉ¤¤¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¡¢¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤¶¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¼Â¤Ï·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£ÁÆÉÊ¤È¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¤¹¤Ç¤Ë·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤È¸ò´¹ºÑ¤ß¤ÈÃÎ¤Ã¤¿ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¸µ¡¹¡¢·§¥×¥í¤Î¼êÄ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥·¡¼¥ë¤ò²¶¡¢¤â¤é¤¦¤ó¥¤¥ä¤ä¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡Ä¡£½ãÅÙ100¡ó¤Î¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î¥·¡¼¥ë¤òÁª¤Ö¡£ÃÏÍëÆ§¤ó¤À¤é¥¢¥«¥ó¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤ËÃµ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸µ¡¹¡¢·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥·¡¼¥ë¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿µÈÅÄ¤¬¡Ö1²ó¡¢¥·¡¼¥ëÄ¢¸«¤»¤Æ¤ä¡×¤ÈÁÆÉÊ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ë³ÎÇ§¤»¤Ê¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ë¤À¤±¸«¤»¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤¬¡¢Âß¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£