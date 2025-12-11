ボーイズグループTOMORROW×TOGETHERが、米ビルボードの年末5部門にランクインした。

10日に発表された「2025年の年間チャート」で、昨年発表した7thミニアルバム「The Star Chapter：SANCTUARY」と今年発表した「The Star Chapter：TOGETHER」がそれぞれ「トップアルバムセールス」(32位、37位)、「トップカレントアルバムセールス」(25位、38位)、「ワールドアルバム」(12位、14位)にランクインした。

韓国メディアのOSENは11日「2つの作品を、米国内のアルバム販売チャートに同時にランクインさせたという点で、チームの力を確認することができる」と報じた。

また「トップアルバムセールスアーティスト」(13位)、「ワールドアルバムアーティスト」(4位)にもランクされ、計5部門にチャートインした。

さらに、日本レコード協会から、日本で3枚目のフルアルバム「Starkissed」で「ダブル・プラチナ」認証を受けた。「ダブルプラチナ」は認証基準の1つで、累積出荷量を基準に50万枚を突破したアルバムに付与される。

TOMORROW×TOGETHERは、4度目のワールドツアー「ACT：TOMORROW」の一環として、日本5大ドームツアーを行っている。