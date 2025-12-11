【「押しかけギャルの中村さん」第7巻】 12月11日発売 価格：770円

【拡大画像へ】

双葉社は、「押しかけギャルの中村さん」第7巻を12月11日に発売した。価格は770円。

本作はおりはらさちこ氏の無自覚エロいギャル×地味オタク男子のドギマギ同居ラブコメ。最新刊発売を記念して、3巻分が無料で読めるキャンペーンが開催される。

【あらすじ】

「好いとう…っちゃろうか…？」 無防備なギャルの中村さんとの同居生活は酔って甘えて抱きついてきたり、照れながら手作り弁当を渡してきたりと、オタク男子の秋山にとっては勘違いしそうにな日々!! 博多弁×白ギャルJKのセリナちゃんは、どうやら秋山のことが好きそうで――!?

胸が苦しくなる焦らし×発展しまくる関係性に昇天しそうな同居ラブコメ第7弾！

webアクションで全35話が無料公開、ニコニコ漫画でも特別編公開

【書店購入特典】

マンガサイト「webアクション」にて、12月9日12時から1月6日12時まで、全35話が一挙無料公開される。

□webアクション「押しかけギャルの中村さん」のページ

ニコニコ漫画で最新話更新。発売日には特別番外編が公開

ニコニコ漫画では、12月6日から1月3日にかけて5週連続で土曜日に最新話が公開される。12月11日の発売日には、描き下ろしの特別番外編も公開される。

□ニコニコ漫画「押しかけギャルの中村さん」

【更新スケジュール】

12月6日 #60

12月11日 番外編公開

12月13日 #61

12月20日 #62

12月27日 #63

1月3日 #64

電子書店でお得なキャンペーンを実施！

電子書店共通で12月11日から12月24日まで、おりはらさちこ氏の作品が割引やストリーミング無料になるキャンペーンが開催される。

【実施内容】

「押しかけギャルの中村さん」第1巻 第2巻30%オフ＆ストリーミング無料

「恋するヤンキーガール」第1巻 30%OFF＆ストリーミング無料

「部長と2LDK」第1巻 30%OFF

「同棲終了日記～10年同棲した初彼に34歳でフラれました～」30%OFF

著者直筆サインが5名に当たる！

12月24日より、おりはらさちこ氏のサイン色紙が抽選で5名に当たるプレゼントキャンペーンが実施される。

webアクション公式Xアカウントをフォローして、キャンペーンポストをリポストすれば応募完了となる。