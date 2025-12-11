　福島ユナイテッドFCは11日、甲南大に所属するMF泉彩稀(22)の来季加⼊が内定したことを発表した。

　泉は甲南大の10番でキャプテン。高校時代はヴィッセル神戸U-18でプレーした。兄はRB大宮アルディージャのMF泉柊椰(25)。目標としていた「兄弟Jリーガー」を実現させることになった。

　加入内定にあたり、クラブ公式サイト上で「最⾼の環境で、プレーができることに感謝し、向上⼼を持ち続けて、チームのために戦います」と表明。「毎⽇全⼒でプレーし、攻守のつなぎ役として左⾜のキックを武器に、⾒ている⽅の⼼を動かすことのできるサッカー選⼿になれるよう、⽇々精進いたします」と意欲を燃やした。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●MF泉彩稀

(いずみ・さいき)

■生年月日

2003年8⽉21⽇(22歳)

■出身地

⼤阪府

■身長/体重

179cm/73kg

■経歴

柏⽥SC-神戸U-18-甲南大

■コメント

「⽬標であったプロサッカー選⼿としてのキャリアを、福島ユナイテッドFCという素晴らしいクラブでスタートできることを⼤変うれしく思います。

⼤学では、常に成⻑を追求し続け、創部初の全⽇本⼤学サッカー選⼿権⼤会出場に貢献することができました。最⾼の環境で、プレーができることに感謝し、向上⼼を持ち続けて、チームのために戦います。

毎⽇全⼒でプレーし、攻守のつなぎ役として左⾜のキックを武器に、⾒ている⽅の⼼を動かすことのできるサッカー選⼿になれるよう、⽇々精進いたします。

これから応援よろしくお願いいたします。」