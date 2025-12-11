　V・ファーレン長崎は11日、FWエジガル・ジュニオ(34)について契約満了に伴い、来季契約を更新しないことを発表した。

　E・ジュニオはこれまで母国ブラジルのクラブや横浜F・マリノスでプレーし、2020シーズン途中から長崎へ。チームがJ2・2位で昇格を果たした今季は、リーグ戦19試合で5ゴールを記録した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●FWエジガル・ジュニオ

(Edigar Junio)

■生年月日

1991年5月6日(34歳)

■出身地

ブラジル

■身長/体重

174cm/72kg

■経歴

A・パラナエンセ-ジョインビーレ・エスポルテ-A・パラナエンセ-ジョインビーレ・エスポルテ-バイーア-横浜FM-バイーア-長崎-バイーア-長崎

■出場歴

J1リーグ:32試合14得点

J2リーグ:141試合54得点

リーグカップ:3試合1得点

天皇杯:4試合

■コメント

「長崎での5年間、家族と私は温かく迎えられ、一生忘れられない思い出をたくさん経験しました。情熱を持ち努力し、困難を乗り越え、V・ファーレン長崎のファン・サポーターの皆さんの温かいサポートに支えられました。私は、このクラブに残せた献身性と全力でやり切った気持ちを誇りに思います。数字という結果だけではなく、日々の練習の取り組み方や、自分の仕事への敬意、忠誠心、そして愛をもって歩んできました。クラブを再びJ1という舞台に引き上げることに貢献できたということに誇りを持ち、そして使命を果たしたという達成感と共にこのチームを去ります。V・ファーレン長崎がこれからも頂点に立ち続けることを願っていますし、これからは、一人のファンとして、皆さんと共に歩んでいきます。長崎に関わる全ての皆様を心の底から愛してます。」