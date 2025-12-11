¹ÃÉÜ¤¬¶âÂô¥³¡¼¥Á½ÂÃ«ÍÎ¼ù»á¤Î¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡Ö´Ñ¤ë¿Í¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ï11Æü¡¢¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Î¥³¡¼¥Á¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿½ÂÃ«ÍÎ¼ù»á(59)¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¶âÂô¤âÆ±Æü¤Ë¥³¡¼¥ÁÂàÇ¤¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ÂÃ«»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã(¸½RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã)¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ò»Ø´ø¡£2024Ç¯¤Ë¶âÂô¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ÃÉÜ¤Ç¤Ï2010Ç¯¤«¤é2014Ç¯¡¢2020Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡½¢Ç¤¤ËºÝ¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¡È´Ñ¤ë¿Í¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥Á¡¼¥à¡É¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤ÄÁª¼ê¤¬Á´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÀ¼±ç¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¤½¤ó¤ÊÇ®¤¯¶»¤¬¹âÌÄ¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÆÏ¤±¤ë°Ù¤Ë¡¢¤É¤Î»î¹ç¤Ç¤â¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤ò¼è¤ê¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºÇ¸å¤Î1ÉÃ¤Þ¤Ç¾¡Íø¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢ÅÝ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤Àï¤¦»ÑÀª¤òÉ¬¤º¥Á¡¼¥à¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤ò±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤É¤¦¤«°ì½ï¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§ÍÍ¤Î¾ðÇ®¤¬¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎºÇÂç¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö»ä¤â¤½¤Î¾ðÇ®¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Á´¤Æ¤ò·ü¤±¤ÆÆ®¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡ü½ÂÃ«ÍÎ¼ù
(¤·¤Ö¤ä¡¦¤Ò¤í¤)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1966Ç¯11·î30Æü(59ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ËÌ³¤Æ»
¢£Áª¼êÎò
¼¼ÍöÂçÃ«¹â-¸Å²ÏÅÅ¹©-PJM¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥º-NTT´ØÅì¥µ¥Ã¥«¡¼Éô
¢£»ØÆ³Îò
1998Ç¯¡Á1999Ç¯:NTT´ØÅì¥µ¥Ã¥«¡¼Éô ¥³¡¼¥Á
1999Ç¯¡Á2000Ç¯:ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã ¥æ¡¼¥¹¥³¡¼¥Á
2000Ç¯¡Á2002Ç¯:ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã ¥æ¡¼¥¹´ÆÆÄ
2002Ç¯¡Á2003Ç¯:ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã Jr.¥æ¡¼¥¹´ÆÆÄ
2003Ç¯¡Á2004Ç¯:ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã Jr.¥æ¡¼¥¹¥³¡¼¥Á
2004Ç¯¡Á2010Ç¯:ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á
2010Ç¯¡Á2014Ç¯:¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á
2014Ç¯¡Á2014Ç¯8·î:ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á
2014Ç¯8·î¡Á2017Ç¯5·î:ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ
2018Ç¯¡Á2020Ç¯:¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ
2020Ç¯¡Á2022Ç¯:¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á
2022Ç¯¡Á2022Ç¯8·î:¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á
2022Ç¯8·î¡Á2022Ç¯12·î:¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ
2023Ç¯¡Á2023Ç¯7·î:¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á
2023Ç¯7·î¡Á2023Ç¯12·î:ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á
2024Ç¯¡Á:¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á
¢£¥³¡¼¥Á¥é¥¤¥»¥ó¥¹
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¸øÇ§Sµé¥³¡¼¥Á¥é¥¤¥»¥ó¥¹(2014Ç¯¼èÆÀ)
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÍèµ¨¤«¤é´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹½ÂÃ«ÍÎ¼ù¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥¯¥é¥ÖÆüËÜ°ì¤Î¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ç´ÆÆÄ¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤ËÀï¤¨¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¡È´Ñ¤ë¿Í¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥Á¡¼¥à¡É¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤ÄÁª¼ê¤¬Á´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÀ¼±ç¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¤½¤ó¤ÊÇ®¤¯¶»¤¬¹âÌÄ¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÆÏ¤±¤ë°Ù¤Ë¡¢¤É¤Î»î¹ç¤Ç¤â¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤ò¼è¤ê¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ
¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºÇ¸å¤Î1ÉÃ¤Þ¤Ç¾¡Íø¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢ÅÝ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤Àï¤¦»ÑÀª¤òÉ¬¤º¥Á¡¼¥à¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤ò±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤É¤¦¤«°ì½ï¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§ÍÍ¤Î¾ðÇ®¤¬¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎºÇÂç¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡£»ä¤â¤½¤Î¾ðÇ®¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Á´¤Æ¤ò·ü¤±¤ÆÆ®¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç®¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡½ÂÃ«»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã(¸½RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã)¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ò»Ø´ø¡£2024Ç¯¤Ë¶âÂô¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ÃÉÜ¤Ç¤Ï2010Ç¯¤«¤é2014Ç¯¡¢2020Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤ò±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤É¤¦¤«°ì½ï¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§ÍÍ¤Î¾ðÇ®¤¬¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎºÇÂç¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö»ä¤â¤½¤Î¾ðÇ®¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Á´¤Æ¤ò·ü¤±¤ÆÆ®¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡ü½ÂÃ«ÍÎ¼ù
(¤·¤Ö¤ä¡¦¤Ò¤í¤)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1966Ç¯11·î30Æü(59ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ËÌ³¤Æ»
¢£Áª¼êÎò
¼¼ÍöÂçÃ«¹â-¸Å²ÏÅÅ¹©-PJM¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥º-NTT´ØÅì¥µ¥Ã¥«¡¼Éô
¢£»ØÆ³Îò
1998Ç¯¡Á1999Ç¯:NTT´ØÅì¥µ¥Ã¥«¡¼Éô ¥³¡¼¥Á
1999Ç¯¡Á2000Ç¯:ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã ¥æ¡¼¥¹¥³¡¼¥Á
2000Ç¯¡Á2002Ç¯:ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã ¥æ¡¼¥¹´ÆÆÄ
2002Ç¯¡Á2003Ç¯:ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã Jr.¥æ¡¼¥¹´ÆÆÄ
2003Ç¯¡Á2004Ç¯:ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã Jr.¥æ¡¼¥¹¥³¡¼¥Á
2004Ç¯¡Á2010Ç¯:ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á
2010Ç¯¡Á2014Ç¯:¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á
2014Ç¯¡Á2014Ç¯8·î:ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á
2014Ç¯8·î¡Á2017Ç¯5·î:ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ
2018Ç¯¡Á2020Ç¯:¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ
2020Ç¯¡Á2022Ç¯:¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á
2022Ç¯¡Á2022Ç¯8·î:¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á
2022Ç¯8·î¡Á2022Ç¯12·î:¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ
2023Ç¯¡Á2023Ç¯7·î:¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á
2023Ç¯7·î¡Á2023Ç¯12·î:ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á
2024Ç¯¡Á:¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á
¢£¥³¡¼¥Á¥é¥¤¥»¥ó¥¹
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¸øÇ§Sµé¥³¡¼¥Á¥é¥¤¥»¥ó¥¹(2014Ç¯¼èÆÀ)
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÍèµ¨¤«¤é´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹½ÂÃ«ÍÎ¼ù¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥¯¥é¥ÖÆüËÜ°ì¤Î¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ç´ÆÆÄ¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤ËÀï¤¨¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¡È´Ñ¤ë¿Í¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥Á¡¼¥à¡É¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤ÄÁª¼ê¤¬Á´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÀ¼±ç¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¤½¤ó¤ÊÇ®¤¯¶»¤¬¹âÌÄ¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÆÏ¤±¤ë°Ù¤Ë¡¢¤É¤Î»î¹ç¤Ç¤â¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤ò¼è¤ê¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ
¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºÇ¸å¤Î1ÉÃ¤Þ¤Ç¾¡Íø¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢ÅÝ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤Àï¤¦»ÑÀª¤òÉ¬¤º¥Á¡¼¥à¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤ò±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤É¤¦¤«°ì½ï¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§ÍÍ¤Î¾ðÇ®¤¬¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎºÇÂç¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡£»ä¤â¤½¤Î¾ðÇ®¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Á´¤Æ¤ò·ü¤±¤ÆÆ®¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç®¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¡×