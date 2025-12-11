化粧品ブランド、BANILA CO（バニラコ）のInstagramにて、SEVENTEEN（セブンティーン）のJEONGHAN（ジョンハン）のビジュアルが公開された。

【写真】ネコ耳帽がかわいいSEVENTEENジョンハン【動画】アップバングで色気を纏ったジョンハン

■セブチ・ジョンハンがふわふわのネコ耳帽をかぶって登場

バニラコのイメージモデルを務めるジョンハンは、ふわふわとしたネコ耳のニット帽をかぶったかわいらしい姿で登場。伏せた腕に顔を乗せ、カメラを見つめた上目遣いショットと視線をそらしたショットの2枚が投稿された。

ジョンハンの透明感あふれる肌と、美しい横顔が切り取られたビジュアルには、「あまりにも可愛い＆美人過ぎぃ」「とんでもない可愛いジョンハンさん現れてびっくり」「儚くてまじでHappy Holiday」「ほんとバニラコさんには足向けて寝れません」など、ファンから反響が寄せられている。

■SEVENTEENジョンハン×バニラコの新映像も公開

一方、12月2日に公開された「プライムプライマー フィニッシュパウダー」の映像では、長髪を後ろに流し、アップバングにセットされたジョンハンが登場。ナチュラルなシャツコーデでソファに座り、アンニュイな表情を見せる。時折、鋭い視線をカメラに向けたと思えば、柔らかな笑顔を見せるなど、コロコロと変わるジョンハンの表情に釘付けになる新映像になっている。