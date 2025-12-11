Number_iが12月1日に配信限定でリリースしたアルバム『No.II (Deluxe)』に追加収録された最新曲「LAVALAVA」が、現在大きなバズを巻き起こしている。

【動画】Number_i「LAVAダンス」NGシーン／大バズり中！「LAVAダンス」／【画像】オフショット

Number_iの公式SNSで公開された、ツアー福岡公演で撮影された映像を含む「LAVAダンス」のスペシャル動画は、すでに1,000万回再生を突破。今回、同アカウントでは平野紫耀が振り付けをミスして倒れ込むNGシーンが新たに投稿され、さらに大きな話題となっている。

■振り付けを間違えて倒れ込む平野紫耀

動画には、横並びで踊る岸優太・平野紫耀・神宮寺勇太の3人が登場。

左の岸は、ネオンのように映える黄緑のメッシュヘア。シルバー×グレーのスポーティなトップスにワイドパンツというアクティブなスタイル。

中央の平野は、ハイトーンをセンターパートに束ね、白×シルバーのトップスに迷彩カーゴパンツ、さらにチェーンアクセを重ねたクールな装い。

右の神宮寺は、ダークブラウンのウェーブヘアに、ブラックラインが走るメタリックトップス×ブラックレザーのワイドパンツでスタイリッシュにまとめている。

リズムに合わせてノリノリで踊り、手をクロスさせたり、指でLやVを作ったりする3人。しかしハートを作る振り付けの場面で、平野がミス。顔を両手で覆って座り込み、そのまま両手をあげてゴロンとステージに倒れ込む姿が収められている。

SNSでは、「パンダの赤ちゃんみたいでかわいい」「お留守番iLYs歓喜」「最高すぎる」「お宝映像」「かわいいの極み」「何でも完璧じゃない平野紫耀が存在するだけで尊い」など、反響が殺到している。

■1,000万回再生を突破！Number_i 「LAVAダンス」

■「LAVAダンス」オフショット