この記事をまとめると ■ここ数年はネオクラシックカーの値上がりが止まらない ■人気モデルの影に隠れたハズシのモデルであれば安価に狙うことも可能だ ■ハズシのモデルが故にパーツなどがなく維持管理が大変なケースも多い

激レアマシンに手を出す前にひと呼吸……

近年はクルマ界隈においてネオクラブームともいわれており、80年代から2000年代初頭くらいまでのクルマ、とくにスポーツカーの人気が凄まじく、スカイライGT-RやホンダのタイプRシリーズ、ランサーエボリューションシリーズなどは軒並み価格が高騰。もはや天井知らずな状況で、「いつまで上がるんだよ！」とった具合。

それゆえ、お金になる以上「売るに売れない」なんて人も多いと聞く。逆に欲しい人にとっては、「欲しいときが底値」といった状況だ。

しかし、そうはいっても中古車には必ずリスクが付きまとう。エンジンやミッションがオーバーホールされていたとしても、保証があったとしても、やはり故障のリスクは新車以上。おいそれと数百万を出せる人など、そうはいないはずだ……というのは、クルマ好きであれば想像に容易いはず。

でも、このネオクラと呼ばれる世代のクルマたちは、今の法規ではどう足掻いても作れないデザインなモデルも多いし、何よりバックにあるストーリーの重みが、最近販売されている（いた）クルマとは全然違う。この年代のクルマが好きな人たちは総じてオタクであるから、惹かれないわけがない。まさにロマンの塊だ。

とはいえ、400万円も500万円も出せるかといえば、やっぱりそうそう出せない。筆者もそのひとりだ。でも、この年代のクルマに乗りたい！ ではどうするか。そう。考えに考えた結果、オタクたちは”ハズシ”のモデルを狙うという荒技に出るのである。

この世代のクルマは軒並み高騰している傾向にあり、中古車屋もそれに乗じて当時のトップグレードや限定車じゃないモデルまで便乗して値上げしている状態なので、「この額で誰が買うんだ？」みたいな物件もたまに見かけるが、それでもハズシのモデルは若干安価に狙える傾向にある。

たとえるなら、ホンダ・シビックタイプR（EK9）に対して日産パルサーVZ-R（N15）であったり、日産スカイラインGT-R（R32〜34）に対しての三菱GTOみたいな感じだろうか。

これらであれば、似たようなキャラクターでありながら、有名どころの半額ほどで狙える場合もある（便乗値上げされている場合も増えているが）。マニアックなクルマであれば、さらに狙い目かもしれない（中古車で出てこない場合もあるが）。

これらハズシのクルマは、街なかではもちろん、イベントなどに行こうものなら、その筋の人からしたら間違いなく注目を浴びる。絶対数が少ないのでうるさいマフラーなども不要。シンプルなカスタムでも注目を浴びるだろう。目立ちたい人、今風にいうなれば、承認欲求の強い人にとっていいベースになる。もちろん、そのクルマに憧れていたという人からしたら失礼な話かもしれないが……。

ハズシを選んだ先にある未来

しかし、だ。ハズシのクルマを見つけて「これだ！」とビビッときてもちょっと待ってほしい。そう、残念ながら「ハズシ＝不人気」の可能性もあり、部品やアフターパーツが全然ない事態に陥るからだ。

これは筆者の体験談なのだが、現在の愛車を購入する前に、今でも欲しいと思っているクルマが当時、格安で販売されていた。コンディションもよく、その場で即決したかったほど。ただ、購入後はあれこれしたい構想があったので、一旦その日は帰宅。落ち着いて必要そうなパーツ関係を調べたところ、なんと、足まわりのパーツが2種類、吸排気系も3種類、純正パーツはほぼ製廃。ホイールも適合サイズなし。リビルトパーツすらろくにない状況であった。

このクルマは新車当時はそれほど不人気でなかったはずなのだが、どこに行ってしまったのか、現存数は確かに少ない。そんな事情もあり、「クルマは大事に保管せずに乗りまわしてナンボ」という思想の筆者のライフスタイルにハマらなかったのである。

周囲の近しい人の例では、やはりそのクルマが憧れのクルマだったとのことで、ようやく手に入れたまではいいのだが、純正パーツおよびリビルトパーツは他車流用以外は皆無、社外品もほぼ存在せず、必要なパーツはワンオフ……と、クルマ自体はシンプルなモデルだが、あれこれ維持管理にコストはもちろん、膨大な時間を取られているという人がチラホラいる。月に1回程度しか乗らない人ならまだしも、ドライブ好きで頻繁に乗りまわす予定がある人にとっては、ストレスになるだろう。

乗っている時間より直している時間のほうが長い、お金がいくらあっても足りない、工賃節約のために自分でやるも、貴重な純正パーツを付けるときに壊した……などなど、ハズシのクルマを選んだがゆえに、苦労している人が少なくないのというのが実情だ。これがまだ欧州車であれば、時間はかかれど意外にも海外にパーツがあるという話も聞くが、国産車、とくにJDMと呼ばれる日本専売モデルでは、パーツがすぐ製廃になるので、かなり厳しい。筆者のようにちょっと好きで詳しいかも程度のレベルだと、茨の道が待っている。

「憧れのクルマでどうしても乗りたい！」と熱意があるなら、どんなことがあっても気合いでゴリ押せるが、単純に「目立ちたい」、「なんとなくいい感じだから」といった軽い気もちで、それらハズシのクルマを選ぼうとしているのであれば、いま一度深呼吸して、走ったり車検をとおすのに必要なパーツや、持病などで壊れやすいパーツの流通状況をいま一度チェックするか、クルマを買う前にそれらのクルマのメンテナンスを得意とするショップを先に見つけておくと安心だろう。