倖田來未、当時は売れず…生放送の行動に絶賛の声 最後の一言「FF」話題でファン感激
歌手の倖田來未が、10日放送のフジテレビ系音楽番組『週刊ナイナイミュージック【FNS後夜祭！生放送SP】』に出演。ゲーム『ファイナルファンタジーX-2』の主題歌「real Emotion」を熱唱した。番組最後に『FF』の名前を出して歌唱した経緯を伝えた。
【動画】売れる前の倖田來未が歌う『FF』主題歌「real Emotion」
今年デビュー25周年を迎えた倖田は、この日、2003年発売のゲーム『ファイナルファンタジーX-2』の主題歌「real Emotion」を歌い、同曲はフジテレビ初歌唱となった。
番組最後に倖田は「きょう歌わせていただいた曲は『ファイナルファンタジーX-2』のテーマソングだったんですよ。当時…」と語ろうとすると、生放送が間近ということもありナインティナイン・矢部浩之から「倖田さんごめん、時間ないよ」と制止。
しかし、倖田は制止を振りきって「当時、売れてなかったのでテレビで初めて歌わせていただきました！」と『FF』や同曲の思いを伝えた。
『FF』愛が伝わる一言にネット上では「当時のままのダンスと歌唱をやってのける倖田來未さんのパフォーマンス力に感動 最後の挨拶でFF10-2の名前を出してくれてうれしかった〜『当時は売れてなくてTVで披露できなかった』と無念を伝えてくれて、今回この選曲をしてくださったことに感謝」「最後にX2のことを本当にギリギリの時間ない中で言ってくれた倖田來未に感謝しかない 令和の時代に、地上波で歌ってくれてありがとう」。
「倖田來未 最後にFFX-2に触れたね 当時売れてなくてテレビで歌ったことないと。私はX-2で倖田來未の存在知ったから あのゲームの存在は凄かったんだろうなぁきっと」「FNS後夜祭、real Emotionが聴けたのもうれしかったし、最後に倖田來未さんがFFX-2の主題歌って言ってくれたこともうれしかった」など感激した声があがっている。
