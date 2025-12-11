コンサドーレ札幌は11日、来季の新監督に川井健太氏（44）が就任が就任することを発表した。1年でのJ1返り咲きを目指すも12位に終わったチームの再建を託された新指揮官はクラブ公式サイトで「チームの舵取りを任せていただいたことを大変光栄に感じており、その責任を強く自覚しております。目的地へ必ず到達できるよう、這いつくばってでも前に進む覚悟で臨みます」とコメントした。

川井氏はJ2愛媛での指揮官などを経て22年に鳥栖の監督に就任した。1年目は11位で2年目は14位。成績不振により昨季8月に解任されたが、アグレッシブな攻撃サッカーやその手腕は高く評価されており、札幌は苦戦が続いた今シーズン途中にオファーしていた経緯もある。北海道民の期待を一心に背負う新指揮官は「私たちは勇敢に戦い、皆さまの期待に応えられるよう全力を尽くします。そして、皆さまがコンサドーレの一員であることを誇りに思っていただけるチームをつくってまいります」と宣言した。

また、新体制下でのコーチには昨季8月に岩政大樹氏の後任としてシーズン終了まで指揮した柴田慎吾前監督、鳥栖時代に川井新監督の下でコーチを務めていた元札幌DF菊地直哉氏が就任する。