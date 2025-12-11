全国の公立小中学校のうち、壁や天井などの耐震対策が完了している学校は７割に上ることが、文部科学省の調査で分かった。

ただ、財政難などで対策が進んでいない自治体もあり、都道府県によって実施状況にばらつきが生じている。

調査は今年４月１日時点の、公立の幼稚園、小中高校、特別支援学校などの建物が対象。小中では全２万７１１５校のうち、ひびが入った壁や落下の恐れがある天井などに耐震対策を行っていたのは１万９２６１校（７１・０％）だった。２０１８年の３９・６％に比べ、大きく向上した。

しかし、実施状況は地域によって差がある。都道府県別で最も高かったのは大分の９９・７％で、５道県が９割を超えた。一方、最も低かったのは佐賀の３２・６％で、愛媛と宮崎も３割台にとどまった。

文科省によると、対策の進んでいない自治体は「学校の統廃合を検討中で、改修計画が立てられない」「予算の制約で見通しが立たない」などと説明しているという。文科省は、自治体が公立学校の耐震対策を行う費用について、１校あたり２億円を上限に３分の１を補助しており、担当者は「国の財政支援も活用し、対策を進めてほしい」と呼びかけている。