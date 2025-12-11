『サモンズボード』、TVアニメ『ラブライブ！』との初コラボが本日スタート ログインで「高坂穂乃果」や「推しキャラ交換チケット」が手に入る
ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、4×4または5×5マスの召喚盤の上でモンスターバトルが楽しめる『サモンズボード』（Android／iOS）とTVアニメ『ラブライブ！』の初コラボを2025年12月11日より期間限定で開催する。
【写真】『ラブライブ！』のみんなのかわいいコラボイラスト（24枚）
TVアニメ『ラブライブ！』は、2013年に放送。「音ノ木坂学院」2年生の高坂穂乃果を中心とした9人の女子生徒たちが、統廃合の危機に瀕する母校を守るため、学校を世に広く宣伝するスクールアイドルグループ“μ’s（ミューズ）”として活動していく青春を描いた人気作だ。
■コラボガチャ＆コラボSPガチャ登場
コラボガチャには、「ずっとずっと一緒 穂乃果＆ことり＆海未」など、μ’sのメンバーだけがラインナップするガチャや、学年別にラインナップしたコラボSPガチャが登場。
■ログインで「純真無垢 高坂 穂乃果」や「推しキャラ交換チケット」をゲット
コラボ期間中はゲームにログインするだけで、「純真無垢 高坂 穂乃果」や「推しキャラ交換チケット」1枚などを、お知らせメールから入手できる。「推しキャラ交換チケット」は、μ’sの9人それぞれの「ステージ衣装」または「練習着」をまとったキャラクターのラインナップから、好きな1体と交換が可能だ。
■「純真無垢 高坂 穂乃果」と一緒にダンジョンで特訓しよう
「純真無垢 高坂 穂乃果」や、名称に「穂乃果」を含むコラボキャラクターをリーダーに編成して、ダンジョンに挑戦しよう。対象のダンジョン・フロアで開催されるミッションを達成すると、【宝玉】ソウル「獲得TPアップ」が手に入る。
■交換所にコラボキャラクターが登場
交換所には「歩み続ける少女たち 穂乃果＆ことり＆海未」がラインナップ。「穂乃果」は「フラマ」、「ことり」は「シエル」、「海未」は「オラージュ」と、『サモンズボード』で人気の「装姫シリーズ」のキャラクターの衣装を身にまとって登場。本コラボだけの特別なビジュアルが楽しめる。
■コラボダンジョン＆ランバトに挑戦
アイドル活動の練習から、スクールアイドルの全国大会「ラブライブ！」の予選大会などのコラボダンジョンをクリアし、決勝大会のダンジョンに挑戦。各クリアで、ステータスを上げるのに役立つ各メンバーの「ソウル」や、【宝玉】穂むらまんじゅうなどがゲットできる。また、クラス報酬で特別なステージ衣装の「A-RISE ツバサ＆あんじゅ＆英玲奈」がもらえるランバトでは、他プレイヤーと対戦し高順位を目指そう。
さらに、本コラボを記念し、オリジナルデザインの「Amazonギフトカード」（2000円分）が抽選で当たるキャンペーンを実施中。Xのリポストとゲーム内ログインで応募が可能だ。
『サモンズボード』は、Android／iOS向けに配信中。『ラブライブ！』コラボは、2025年12月11日メンテナンス後〜2025年12月25日13時59分まで。
