栃木SC、米山篤志氏の新監督就任を発表「より熱く盛り上げていくために…」
栃木SCは11日、米山篤志氏が新監督に就任することを発表した。
栃木SCでは2024年5月から小林伸二監督が指揮を執っていたが、2025明治安田J3リーグを17勝7分け4敗、勝ち点「58」の7位で終え、11月30日時点で今シーズン限りで小林監督が退任することが明らかになっていた。
現在49歳の米山氏はこれまで名古屋グランパスでスクールコーチ、川崎フロンターレやFC町田ゼルビアでコーチを歴任後、2023年から今年7月まではカマタマーレ讃岐で監督を務めていた。
現役時代にプレーしたことのある栃木SCの監督就任が決定した米山氏は同クラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。
「栃木SCに関わる皆様、こんにちは。来季から監督として指揮を取らせていただくことになりました米山篤志です。再びこのクラブの一員として皆様と共に歩んでいく機会を得られましたこと心から嬉しく思います。私にとっても地元である栃木をより熱く盛り上げていくために、強敵ひしめくリーグ戦の中で最も輝くチームとなることを目指し全力を尽くして参ります。これからも今まで以上に熱いご支援、ご声援をよろしくお願い致します」
