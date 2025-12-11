「そんなに簡単ではありませんでした」ジュビロ24歳MFが痛感した“あと一歩”。だが悔いはない「最高に充実した１年でした」
１年でのJ１返り咲きとはならなかった。
J２のジュビロ磐田は、シーズンを５位でフィニッシュし、J１昇格プレーオフ（PO）に進出。だが、準決勝でリーグ戦４位の徳島ヴォルティスに１−１のドロー。引き分けの場合、リーグの成績上位チームが勝ち上がる規定により決勝に進めなかった。
PO敗退から３日が過ぎた12月10日、今季に名古屋グランパスから期限付き移籍で磐田に加入し、リーグ戦の全試合に出場した倍井謙が、自身のインスタグラムを更新。「ジュビロファミリーの皆さん、改めて１年間最高に熱い応援をありがとうございました」と綴り、想いを伝えた。
「僕自身このクラブを昇格させるという強い覚悟を持って移籍してきた中で、それを達成することができず、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。良い時だけに限らず、悪い時、どんな時でも応援してくれている声はいつも届いていました。
この終盤にかけての言葉には表せないようなチーム力、一体感というものは初めて感じるものでした。この一体感があればどんな苦しい状況でも乗り越えられると思っていましたが、そんなに簡単ではありませんでした。このあと一歩が死ぬほど悔しいですが、また次に向かって進んでいきたいと思います。
最高に充実した１年でした。悔いはありません。ジュビロ磐田、最高」
24歳のMFは悔しさを滲ませつつ、逞しく前を向いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂、HKT48の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集
J２のジュビロ磐田は、シーズンを５位でフィニッシュし、J１昇格プレーオフ（PO）に進出。だが、準決勝でリーグ戦４位の徳島ヴォルティスに１−１のドロー。引き分けの場合、リーグの成績上位チームが勝ち上がる規定により決勝に進めなかった。
PO敗退から３日が過ぎた12月10日、今季に名古屋グランパスから期限付き移籍で磐田に加入し、リーグ戦の全試合に出場した倍井謙が、自身のインスタグラムを更新。「ジュビロファミリーの皆さん、改めて１年間最高に熱い応援をありがとうございました」と綴り、想いを伝えた。
「僕自身このクラブを昇格させるという強い覚悟を持って移籍してきた中で、それを達成することができず、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。良い時だけに限らず、悪い時、どんな時でも応援してくれている声はいつも届いていました。
最高に充実した１年でした。悔いはありません。ジュビロ磐田、最高」
24歳のMFは悔しさを滲ませつつ、逞しく前を向いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂、HKT48の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集