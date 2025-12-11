¡Ö»×¤ï¤º¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡ª ÇßÂôÉÙÈþÃË¤â¥³¥á¥ó¥È¡Ö½éÂ¹¤À¡Á¡×
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤µ¤ó¤Ï12·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ç¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬Ç¥¿±È¯É½¡ª¡Û
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÇßÂôÉÙÈþÃË¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª½éÂ¹¤À¡Á¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ë¤³¤ë¤ó¡ªËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤ï¤¡ ³Ú¤·¤ß¡×¡ÖÌµÍý¤»¤º¤Ë¤Í¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¹¬¤»°î¤ì¤Þ¤¯¤ê¤ä¤ó¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö»×¤ï¤º¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤½¤·¤Æ»ä¤â´ò¤·¤¤¡¡¤Ë¤³¤ë¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ëÌ´³ð¤¨¤Æ¤ÆËÜÅö¤ËÂº·É¡×¤È¡¢½ËÊ¡¤ä¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ö½Ð»º¤Ï½Õº¢¤òÍ½Äê¡×Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤Ø¡×¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤ë´î¤Ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìµ»ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦Æü¡¹¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö½Ð»º¤Ï½Õº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸¾Ï¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö°ðÍÕÍ§¡¡Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡×¤È¡¢Ä¾É®¤Î½ðÌ¾¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤Ë·ëº§¤òÊó¹ð2023Ç¯8·î4Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î°ðÍÕÍ§¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£ÅÄ¤µ¤ó¡£Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)