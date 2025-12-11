モデルの近藤千尋さんが、12月10日に自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さんの誕生日を祝う様子を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：近藤千尋さん公式Instagramより）

写真拡大

モデルの近藤千尋さんは12月10日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さんの誕生日を祝う様子を公開しました。

【写真】近藤千尋の夫・ジャンポケ太田を祝福

「見てるだけでしあわせすぎます」

近藤さんは「happy birthday my loveeeeee」とつづり、8枚の写真を投稿。同日に誕生日を迎えた太田さんを祝福する様子を公開しました。1〜3枚目では、大きなクリスマスツリーを背に夫婦で寄り添う仲むつまじいショットを披露。7枚目では、2人の娘が太田さんに身を寄せる幸せあふれる姿も載せるなど、家族の愛が伝わる投稿です。

コメントでは「太田さんおめでとうございます　どれも素敵な写真で幸せ感伝わってこちらまで癒されました」「見てるだけでしあわせすぎます」「素敵です　ウェスティン？ですか？」「お似合いすぎて2人とも最高です」などの声が寄せられました。

たびたび夫婦ショットを公開

近藤さんはこれまでにも太田さんとの仲むつまじいショットをInstagramに公開。11月29日には「だーいすき」とつづり、太田さんとのツーショットも含めた7枚の写真を投稿していました。今後も夫婦の幸せな投稿を見られるのが、楽しみですね。
(文:宍戸 奏太)