¡ÚMLB¡Û¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎÂ©»Ò¥·¥ç¥¦¥¨¥¤¤¬Âç³Ø¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°·èÄê ¡ÖÌîµåIQ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´ÆÆÄ
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê£³£¹¡Ë¤ÎÂ©»Ò¤Î¥·¥ç¥¦¥¨¥¤¤¬¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¹»¤Î¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¥ç¥ó£±¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥È¥ê¥È¥ó¥º¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÆ±¥Á¡¼¥à¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¥¦¥¨¥¤¤Ï¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Î¥«¥Æ¥É¥é¥ë¡¦¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¹â¹»¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯¤ËÂ´¶È¤·¡¢£¸·î¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡££±£¸£³¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¶¥¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ·Á¤Ç£¹£±¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£´£¶¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥«¡¼¥Ö¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç³°Ìî¼ê¤â¤³¤Ê¤·¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥¹¥«¥¦¥È¥Á¡¼¥à¤Î±óÀ¬¤Ë¤âÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥ê¥È¥ó¥º¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥¨¥¤¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î·ì¶Ú¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë±Ô¤µ¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÎÂ®µå¡¢ÊÑ²½µå¡¢Ìîµå¤Î£É£Ñ¤ÏÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²æ¡¹¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÃæ¤ÇÈà¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡×¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Õ£Ã¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éã¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¥Ò¥¸¼ê½Ñ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÇÍèµ¨¤òÁ´µÙ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¡¼¥À¡×¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥¨¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÏÈà¤Î²êÀ¸¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ëÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¡¼¥Á¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£