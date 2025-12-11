キンプリ永瀬廉、リモート飲みしていた人気俳優告白「お互いのお家に行ったり」交流秘話に「激アツ」「混ざりたい」の声
【モデルプレス＝2025/12/11】King ＆ Princeの永瀬廉と、4人組ダンスロックバンド・DISH//の北村匠海が10日、フジテレビ系「2025 FNS歌謡祭」第2夜（18時30分〜21時54分）に生出演。プライベートでの交流について話す場面があった。
【写真】キンプリ永瀬とプライベートで親交深いイケメン俳優
ウィンターソングメドレーでは、King ＆ PrinceとDISH//がコラボレーション。稲垣潤一の楽曲「クリスマスキャロルの頃には」をカバーした。
歌唱前、両グループがステージに登場すると、司会を務める嵐の相葉雅紀が「北村くんと廉くんはプライベートでも交流がある？」と2人の関係性に言及。永瀬は「そうですね。お互いのお家に行ったりとか」と北村とプライベートで親交があると明かし、北村も「大昔にリモート飲みとかもしてましたね。1対1でね」と永瀬とのエピソードを披露した。
永瀬と北村の仲睦まじいエピソードを聞いていたKing ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）は「なんかね、また一緒にね、混ざりたいな…っていう」と寂しそうにアピール。永瀬と北村は微笑みながら「やろうね。3人でやろうね」「またやろう」と口を揃え、約束を交わしていた。
永瀬と北村は過去に、カンテレ・フジテレビ系スペシャルドラマ「FLY！BOYS，FLY！僕たち、CAはじめました」（2019年）や映画「法廷遊戯」（2023年）で共演。そんな2人の貴重なエピソードに、SNS上では「リモートでサシ飲み！？激アツ情報」「仲良しエピソード聞けて嬉しい」「また共演してほしいな」「嫉妬してる海人くんが可愛い」「混ざりたい」「念願の歌コラボが叶って胸熱」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
