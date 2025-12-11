エミリン「食べたい衝動がおさえられなくなった」料理を手作り「飯テロすぎる」「お店みたい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/11】YouTuberのエミリンが12月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。突然食べたくなった料理を公開した。
【写真】新婚の美女YouTuber「飯テロすぎる」彩り豊かな手料理
エミリンは「突然ペッパーランチが食べたい衝動がおさえられなくなった」とつづり、フライパンで炒めた料理の写真を投稿。中央にライス、その周りに焼き目のついた肉やコーンを盛り、ネギをトッピングした食欲をそそる1品を披露した。
この投稿に、ファンからは「絶対美味しいやつ」「飯テロすぎる」「お店みたい」「見るだけでも幸せ」「食べたくなるのも納得」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆エミリンの投稿に「飯テロすぎる」と反響
