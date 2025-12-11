フォーエイト48あみか、2人分のハンバーグ並んだ食卓公開「副菜も美味しそう」「アマリザとご飯？」の声
【モデルプレス＝2025/12/11】YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが12月11日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。食卓の写真を公開した。
【写真】人気美女YouTuber「副菜も美味しそう」2人分のハンバーグ定食公開
あみかは2人分の食事が乗った食卓の写真を公開。「ハンバーグ」「さつまいも塩バター」「無限玉ねぎサラダ」と献立名がそれぞれ書き添えられたおかずをメインに、クラゲの副菜、味噌汁、ご飯が並んでいる。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「器が可愛い」「副菜も美味しそう」「ボリュームたっぷり」「食欲そそられる」「アマリザとご飯かな？」などと反響が寄せられている。
あみかはフォーエイト48のアマリザと、2024年1月3日に更新したYouTubeにて交際を公表。メンバー同士の交際であることに多くの注目を集めていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
