AKB48の伊藤百花さんが、1stフォトブック「百花ずかん。」発売記念記者会見を11日行いました。

2024年3月にAKB48の19期研究生としてお披露目されるとよく2025年4月発売の65thシングル「まさかのConfession」で表題曲メンバーに初選出された次世代エース。先日行われたグループ20周年記念の武道館公演で、正規メンバー昇格と来年発売の67thシングル(タイトル未決)のセンターに抜擢された注目のメンバーです。



【写真を見る】 【 AKB48・伊藤百花 】 1stフォトブック 「百花ずかん。」発売 支えてくれるファンは 「パズルのピース」



1stフォトブック発売に伊藤さんは“「SHOWROOM」(のオーディションイベント)でファンと一緒に勝ち取ったもので、AKB48に入った時から自分のフォトブックとかを出すのが一つの目標だったので、すごくうれしい気持ちと、こんなにも早く出せるんだ！というありがたい気持ちですごく驚きました ”と、まん丸の目をさらにクリクリさせて喜びました。

内容について“私の丸々詰まった１冊。すべてわかってもらえる1冊になった。自分の人生振り返るため、いったん生まれたときからの事を全部母親に聞いて出せるだけの伊藤百花を詰め込みました”と、仕上がりについて150点の自己採点をしました。





また写真集にはメガネを掛けた珍しいカットも収録。“私もあのカットお気に入りで、普段はコンタクトなんですが家ではメガネで、私 本が好きすぎてお母さんに「やめなさい！」と言われても永遠に布団の中で読み続けて目が悪くなっちゃいました”と、おちゃめに文学少女ぶりを明かし、“メガネかけて読書しているのが普段の私です”とプライベート感たっぷりなカットもお気に入りと教えてくれました。





年末には紅白出場も決まり、改めてAKB48が注目されていることについては、“20周年というタイミングで、OGの力も沢山借りて、たくさんの方の協力であっての今のAKB48だと改めて感じました。私たちの力ではまだ届かないステージだと思うので、だからこそいただいた貴重な機会を絶対に私たちでものにしたいので、少しでも多くの方に魅力的だと思っていただける機会にしたいです”と謙虚に意気込みを語りました。





今回、落語好きで春風亭小朝さんに弟子入り志願した伊藤さんに今回の写真集でなぞかけをお願いすると”「いつも応援してくれるファン」と掛けまして「パズルのピース」と解きます。その心は「一つも欠けたらダメでしょう」”と整えてくれました。





【担当：芸能情報ステーション】