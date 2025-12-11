ボクシースタイルが魅力の3列SUV「パイロット」刷新

ホンダの北米法人は2025年11月18日、現地生産の3列シートSUV「パイロット」をマイナーチェンジし、2026年モデルとして発表しました。

パイロットは日本でも人気の「CR-V」よりも上位に位置づけられる3列シートSUVで、ゆとりある車内空間と力強い走りを両立した北米市場の主力モデルです。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ新型「カクカクSUV」です！

ボディサイズは全長5077mm×全幅1994mm×全高1800mm、ホイールベース2890mmと堂々とした体躯ですが、スクエアで引き締まったボクシーなスタイルが特徴。広大なキャビンを確保しつつ、逞しいSUVらしさを強調しています。

2026年モデルでは、フロントグリルやバンパーデザインをアップデートし、力強さに上質感が加わりました。新色「ソーラーシルバーメタリック」「スモークブルーパール」も追加され、都会的な雰囲気も備えています。

インテリアは質感向上を実施。ディスプレイの大型化に加え、Apple CarPlay／Android Autoのワイヤレス化、高速通信に対応する5G Wi-Fiホットスポットを採用するなど、最新のコネクティビティに対応。ブラウンレザー仕様も設定され、大人のSUVとしての魅力を高めています。

パワートレインは、最高出力285馬力を誇る3.5リッターV型6気筒エンジンに10速ATを組み合わせ、FWD／4WDを選択可能。ステアリングフィールや静粛性の向上も図られ、ドライブフィールがより洗練されました。

グレードは「スポーツ」「EX-L」「ツーリング」「トレイルスポーツ」「エリート」「ブラックエディション」の6種類。とくに「トレイルスポーツ」は専用装備で悪路性能を強化し、アウトドア志向ユーザーにも対応します。

価格は現時点で非公表ですが、2025年12月より販売店への配車が開始される予定です。

SNSでは、新型パイロットに対して多くの肯定的な声が寄せられています。

まず多かったのはデザイン面の好評価で、「いま時のデザインでカッコいい」「これ、日本でも売ってほしい」といった声が多く、力強いスタイルがユーザーの心を掴んでいる様子です。

さらに、エンジンに対する期待も大きく、「V6エンジン快適そう」「乗ってみたい」とパワフルな走りへの関心も高いことがうかがえます。

一方で「日本導入はなさそう…」という惜しむ声も上がっており、国内販売を望むコメントも頻出。

総じて「デザイン」「パワー」「室内の上質感」への評価はかなり高く、注目度は上々といえそうです。