¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö(62)¤¬¼Â¤Î·»¤È¶¦±é¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÎÁ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×(¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹)¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡Ö½ªÎ»Ä¾¸å¡¢¾¾ËÜÎ´Çî¤µ¤ó(¼Â¤Î·»)¤È¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ°²è¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Î·»¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾ËÜÎ´Çî(64)¤ÏÀ¸ÇÛ¿®¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÉñÂæÎ¢¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¾¾ËÜ¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö·»Äï¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¾¾¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ï¡Á¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤óµ×¤·¤Ö¤ê¤ä¤¡¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¿ÍÁ°¤Çµã¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¥ä¥Ð¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¸«¤Æ¡¢¹²¤Æ¤ÆÍÛµ¤¤Ê¥ª¥«¥ó¤Î²Î¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤¿Î´Çî·»¤Á¤ã¤ó¤ÎÄï°¦¤Ëµã¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£