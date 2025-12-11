¡Ö¥ª¥Õ¤Î¥Ç¡¼¥È¤âÁÇÅ¨¡×àÌë¶õ¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯Âëá¤Ë¡Ö¥è¥«¤Í¡Á¡×¡Ö¤ª¤©¡Á¤Ê¤ó¤«·Êµ¤¤¬ÎÉ¤¤¡×
¥Û¡¼¥¯¥¹ËÜµòÃÏ¤ËºÌ¤êÅº¤¨¤ë
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤ËµðÂç¤ÊÂë¤¬ÅÐ¾ì¡£±©¤Ð¤¿¤¯¸÷¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì ¥Û¡¼¥¯¥¹½Ë¾¡²ñ¤ÎÃ®¼ò¤â¤ªÌÜ¸«¤¨¡ª¡×¤ÈµåÃÄ¸ø¼°X¤¬¾Ò²ð¤·¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬Á°¤Ë¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤¿±©¤ò¹¤²¤¿Âë¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£
¡¡¥É¡¼¥à¼þÊÕ¤Ç1·î12Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖWINTER LIGHT FANTASY ILLUMINATION¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤ÏÌó20Ëüµå¤Î¸÷¤¬°ìÂÓ¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹ÆüËÜ°ì¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ëÅ¸¼¨¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥è¥«¤Í¡Á¡ÊÌöÆ°´¶¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¤§¡ª¡Ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Âë¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®¸ù¤ò½Ë¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Å¸¼¨¡×¡Ö¤ª¤©¡Á¤Ê¤ó¤«·Êµ¤¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ç¡¼¥È¤âÁÇÅ¨¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤È¾Þ»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£