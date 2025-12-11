¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤é¤¬¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥´¥ë¥Õ¶½¤¸¤ë¡¡¾ëÅç·ò»ÊCBO¡Ö¥´¥ë¥Õ¤·¤Ë¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¡×VÎ¹¹Ô2ÆüÌÜ
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Í¥¾¡Î¹¹Ô¡¡10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¥Û¥Î¥ë¥ë
¡¡¡Ú¥Û¥Î¥ë¥ë¡ÊÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¡Ëµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍ¥¾¡Î¹¹Ô2ÆüÌÜ¤Ï¡¢¥Û¥Î¥ë¥ë¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥´¥ë¥Õ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤ä¾ëÅç·ò»ÊCBO¤é¼óÇ¾¿Ø¤Ê¤É¤¬»²²Ã¡£²÷À²¤È´À¤Ð¤àÍÛµ¤¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿¡£¾ëÅçCBO¤Ï¡Ö¡Ê¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤Ï¡Ë¥´¥ë¥Õ¤·¤Ë¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆüËÜ¤Ï¤â¤¦´¨¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÃÈ¤«¤¤Êý¤¬ÂÎÆ°¤¯¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£