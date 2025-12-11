【スタバ新作】3層仕立てで華やかな香りが楽しめる『ジョイフルメドレー苺ミルクティー』が12・12より登場
スターバックスコーヒーから、冬の定番ティーとして親しまれてきた『ジョイフルメドレー』を使った新作『ジョイフルメドレー 苺 ミルク ティー』が、12日より全国の店舗に登場する。苺の果肉、ミルク、ティーベースが重なる3層構造で、赤と白のコントラストがホリデー気分を高める。
【画像】ストローに大きいリボンがキュート！ホリデー第2弾グッズ一気見せ
『ジョイフルメドレー』はブラックティー、ウーロン茶、ジャスミンティーをブレンドし、アプリコットの華やかな香りをまとわせたブレンドティー。今年はミラベル（西洋スモモ）などの風味を新たに加え、奥深い味わいに進化している。
今回登場する『ジョイフルメドレー 苺 ミルク ティー』は最下層にごろっとした苺の果肉、中層にミルク、上層にティーという3段構成。見た目の華やかさが際立つ一方、同社は「全体をよく混ぜてから飲むと、苺の甘酸っぱさとミルクティーの優しい甘みが調和する」とすすめている。ティーの香りと果肉の食感の両方を楽しめる季節感あふれる仕上がりだ。
ジョイフルメドレーは冬の季節ブレンドとして例年人気が高く、今回の苺ミルクティーはそのアレンジ版ともいえる。3層の色合いが映えることから、ホリデーシーズンの手土産や写真映えを狙う層にも支持されそうだ。
■商品概要
『ジョイフルメドレー 苺 ミルク ティー』
Tallサイズのみ
価格（税込）：持ち帰り609円 店内620円
■販売期間
2025年12月12日（金）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。
