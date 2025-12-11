ゼロイチ美女10人が学生＆先生に？妄想写真集発売 天羽希純、桃月なしこらが学校舞台にあられもない姿
ゼロイチファミリア所属のタレント10人による写真集『ゼロイチ学園 シーズン2』（徳間書店）が、来年1月23日に発売される。
【写真】校長先生がそんな姿に？学校であられもない姿を披露する桃月なしこ
本書は、ゼロイチファミリア所属のタレントが「もし学生だったら?」という妄想を元に、学校を舞台に制服×水着を展開するビジュアブックの第2弾で、赤間四季(#Mooove!)、天羽希純、宇咲(#ババババンビ)、岸みゆ(#ババババンビ)、黒木ひかり、十味、姫野ひなの(#Mooove!)、桃月なしこ、由良ゆら(#よーよーよー)、横野すみれが登場する。
8者8様のフレッシュな制服姿と弾けるビキニ姿を披露するほか、天羽がセクシーな保健の先生に、桃月が美麗な校長先生に変身。オール完全撮り下ろしで完成した、青春と妄想が詰まった1冊となっている。
さらに、来年1月25日に出演者10人によるイベントも決定。対面でのイベント、オンラインイベント共に開催する。
●天羽希純 コメント
なぜか生徒ではなく保健室の先生（笑）。これは年齢的になのでしょうか？ でも、なんだか特別感があって保健室の先生に選ばれたことをうれしく思います！ 生徒ではできないいろんなことを、保健室でしちゃいましたよ（笑）
●宇咲 コメント
事務所のみんなと制服を着て学校で撮影できてうれしかったです。こんな顔面偏差値の高い学校、毎日の登校すごく緊張してしまいますよね
●黒木ひかり コメント
久しぶりの制服なのもあって少し恥ずかしく感じていましたが、着てみると『うわぁ…こんな感じだったなー』って思えてどこか懐かしさもありました （笑） 。5.5年間高校に通っていたので制服には馴染みが人よりあるはずなんですが、久しぶりの制服は少し違和感がありましたね（笑）
●桃月なしこ コメント
どんな制服が着れるのかな？と思っていた？ まさかの校長先生で（笑）。教師飛び越えて学園のトップに君臨したかー！とびっくりしました。
【写真】校長先生がそんな姿に？学校であられもない姿を披露する桃月なしこ
本書は、ゼロイチファミリア所属のタレントが「もし学生だったら?」という妄想を元に、学校を舞台に制服×水着を展開するビジュアブックの第2弾で、赤間四季(#Mooove!)、天羽希純、宇咲(#ババババンビ)、岸みゆ(#ババババンビ)、黒木ひかり、十味、姫野ひなの(#Mooove!)、桃月なしこ、由良ゆら(#よーよーよー)、横野すみれが登場する。
さらに、来年1月25日に出演者10人によるイベントも決定。対面でのイベント、オンラインイベント共に開催する。
●天羽希純 コメント
なぜか生徒ではなく保健室の先生（笑）。これは年齢的になのでしょうか？ でも、なんだか特別感があって保健室の先生に選ばれたことをうれしく思います！ 生徒ではできないいろんなことを、保健室でしちゃいましたよ（笑）
●宇咲 コメント
事務所のみんなと制服を着て学校で撮影できてうれしかったです。こんな顔面偏差値の高い学校、毎日の登校すごく緊張してしまいますよね
●黒木ひかり コメント
久しぶりの制服なのもあって少し恥ずかしく感じていましたが、着てみると『うわぁ…こんな感じだったなー』って思えてどこか懐かしさもありました （笑） 。5.5年間高校に通っていたので制服には馴染みが人よりあるはずなんですが、久しぶりの制服は少し違和感がありましたね（笑）
●桃月なしこ コメント
どんな制服が着れるのかな？と思っていた？ まさかの校長先生で（笑）。教師飛び越えて学園のトップに君臨したかー！とびっくりしました。