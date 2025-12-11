2026年のミラノ・コルティナ五輪への出場権を争う、カーリング世界最終予選。男子日本代表(SC軽井沢クラブ)は日本時間11日、第7戦の中国戦に9-6で勝利し、決定戦進出を確定させました。

日本はここまで4勝2敗で予選リーグ3位に位置するものの、最終戦では6連勝と波にのる首位・中国との試合。負ければ自力での決定戦進出が消滅するため、勝利したい状況でした。

すると試合は日本が第2エンドで2点を先制し、第4エンドには4点のビッグエンドで強敵相手に6-2と大きくリードする展開となります。その後、中国に徐々に迫られ7-6と1点差とされますが、日本は第8エンドに2点を奪い9-6とし、最後は逃げ切り勝利しました。

この勝利で日本は5勝2敗とし、3位で決定戦進出が確定。その決定戦では、まず予選リーグにおける1位・中国と2位・アメリカが対戦し、勝者に出場枠の1つ目が与えられます。敗者は、次に予選リーグ3位・日本と対戦。その試合における勝者が、最後の1枠に入るレギュレーションとなっています。

日本は最後の1枠をかけて日本時間12日午前8時から中国かアメリカ、どちらかと対戦します。