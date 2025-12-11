蒼井翔太、デジタルシングル「Endless You」2026年1月7日配信リリース！TVアニメ『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』EDテーマに決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

声優・アーティストとして活躍する蒼井翔太が、デジタルシングル「Endless You」を2026年1月7日に配信リリースすることが決定した。

本作は2026年1月より放送開始のTVアニメ「最推しの義兄を愛でるため、長生きします！」のEDテーマで、自身も主人公“アルバ”の最推しである義兄“オルシス”役で出演することが発表されている。推しへの愛情とひたむきさ、心のときめきを綴った歌詞とキラキラしたサウンドが蒼井翔太の澄んだハイトーンボイスとマッチしたポップチューンで、作品ファンのみならず、“推し”を愛する全ての方へ捧げる楽曲が完成した。

さらに、「Endless You」を使用したアニメのティザー映像も公開！アニメの世界観とリンクしたエンディングテーマとなっているのでぜひチェックしてほしい。

●リリース情報

TVアニメ「最推しの義兄を愛でるため、長生きします！」エンディングテーマ

蒼井翔太 デジタルシングル

「Endless You」



2026年1月7日配信リリース

作詞:leonn,渡辺徹(Blue Bird’s Nest)

作曲:渡辺徹(Blue Bird’s Nest)

編曲:渡辺徹(Blue Bird’s Nest)

●作品情報

TVアニメ「最推しの義兄を愛でるため、長生きします！」



2026年1月よりTVアニメ放送開始！

tvk（テレビ神奈川）にて、1月6日(火)より毎週火曜日21時55分〜放送

配信

Prime Videoにて1月3日(土)より毎週土曜日22時〜国内最速先行配信

その他配信プラットフォームでは1月6日(火)より毎週火曜日22時以降、順次配信開始

＜INTRODUCTION＞

貧乏貴族の息子に転生していたアルバ。母が再婚した公爵家で紹介された義兄は、前世の「最推し」であるオルシスだった。「俺って最推しの義弟になったの!?」 と喜んだのも束の間、愛する義兄の笑顔が失われる原因が自分にあることを思い出し…!?迫りくる運命を避けるため、そして最推しを愛で続けるため、 転生愛され令息が、全力で運命を捻じ曲げる！シリーズ累計17万部を突破した人気作が送る、あったかほのぼの異世界転生ボーイズライフ！

【CAST】

アルバ：村瀬歩

オルシス：蒼井翔太

ハルス：辰守伶郎

フローロ：鳥越まあや

ブルーノ：広瀬裕也

©朝陽天満・辻本嗣・アルファポリス/「最推し」製作委員会

関連リンク

TVアニメ「最推しの義兄を愛でるため、長生きします！」公式サイト

https://animationid.com/saioshi/

蒼井翔太オフィシャルサイト

https://www.shouta-aoi.jp/